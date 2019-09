Overlast door overgangshuis voor jongeren in Noord

Het Forensisch Centrum voor Adolescenten (het tweede pand van rechts). Beeld Dingena Mol

De Bosrankstraat in Noord lijkt een ideale straat om te wonen. Kinderen rennen er over het schoolplein, er is een levendige groenstrook en omdat iedereen in de straat zijn eigen huis liet bouwen op een van de vrije kavels is het aanzicht even divers als imposant. “We hebben echt een buurt met elkaar opgebouwd,” zegt John Zondag (52) als hij met een buurman aan de picknicktafel in zijn voortuin zit.

De idylle van de Bosrankstraat werd vorig jaar augustus verstoord met de komst van het Forensisch Centrum voor Adolescenten, een particuliere instelling waar jongvolwassenen na contact met politie en justitie worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij.

Seks in een busje

Sindsdien volgde het ene incident op het andere. Buurtbewoners werden bedreigd, een klein kind werd bekogeld met yoghurt en knakworsten, er waren vechtpartijen, er werden sigaretten over het balkon gegooid en er was zelfs een dreiging met vuurwapen. Een jongen met enkelband is bij het centrum uit het raam gesprongen omdat de cliënten er geen bezoek mogen ontvangen. Een andere bewoner heeft steevast seks in een busje dat staat geparkeerd in de voortuin waar ook jonge kinderen zicht op hebben. In een jaar heeft de gemeente 27 meldingen ontvangen en is de politie zeventien keer gebeld voor acute bijstand in de straat.

Hoewel de komst van de instelling naar de Bosrankstraat op geen enkele manier was aangekondigd, stonden de buurtbewoners er aanvankelijk positief tegenover dat er hulpbehoevende jongeren in de buurt zouden worden ondergebracht. Na alle incidenten van het afgelopen jaar geloven ze nu alleen niet dat de jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Daarnaast zitten veel buurtbewoners met een onveilig gevoel. Als ze hulp zoeken lopen ze steevast tegen een muur. Ze klopten aan bij zowel Jeugdbescherming, stadsdeel Noord als de gemeente. En hoewel stadsdeel en gemeente een nijpende situatie zien, kunnen ze door gebrek aan juridische argumenten niet ingrijpen.

In een brief aan wethouder Laurens Ivens, in bezit van deze krant, schrijft stadsdeelbestuurder Erna Berends dat de instelling ondanks herhaalde oproepen niet wenst mee te werken aan het zoeken van een oplossing.

Inmiddels is de noodkreet van de bewoners van de Bosrankstraat breder opgepikt. De kwestie wordt besproken in de Amsterdamse gemeenteraad en er zijn Kamervragen gesteld.

Buurtbewoners verwachten weinig van het Forensisch Centrum voor Adolescenten. Pas enige tijd nadat de instelling in de buurt was neergestreken, besloot directeur Daphne Breuker bij de buren langs te gaan om zich aan hen voor te stellen. Eenvoudige vragen van buurtbewoners als ‘wat doe ik als iemand iets doet dat niet fijn is?’ bleven onbeantwoord. “Ze zei niet verantwoordelijk te zijn voor het gedrag van de cliënten in de openbare ruimte en we mogen ze ook niet zelf aanspreken. Dat is te gevaarlijk,” kreeg Zondag als verklaring.

Breuker wil overigens op geen enkele vraag van Het Parool reageren.

Tanend woonplezier

De buurtbewoners vinden dat de jongeren geholpen moeten worden. “Je kunt niet zeggen dat ze overal welkom zijn in de maatschappij, maar niet in jouw straat,” zegt buurman Wim Aardenburg (31). “Ze moeten echter wel de juiste zorg krijgen en anderen eveneens in rust laten leven.”

De bewoners, die alles bijhouden op hun gezamenlijke website en meerdere WOB-verzoeken hebben gedaan om inzicht te krijgen in de situatie, vinden het lastig. Hun woonplezier is door het groeiende onveiligheidsgevoel snel afgenomen en bij sommigen zelfs totaal verdwenen. De gezinnen die naast het centrum wonen, hebben behalve last van de incidenten ook steevast te maken met geluidsoverlast wat ten koste gaat van hun nachtrust.

“Het is echt absurd,” zegt Zondag. “We zijn heel ruimdenkend, er kan af en toe wat gebeuren, maar als zelfs de directie geen verantwoordelijkheid neemt en afspraken niet nakomt, houdt het bij ons toch echt een keer op. Er zijn al zo veel incidenten geweest en nog kan de gemeente de instelling niet sommeren te vertrekken. We zitten op een tijdbom. Je kunt erop wachten dat het een keer écht fout gaat. Pas dan zal er worden ingegrepen.”