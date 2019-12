Overheid betaalt Vattenfall ruim 50 miljoen voor sluiten Hemwegcentrale

Ter compensatie voor het vervroegd sluiten van de Hemwegcentrale betaalt het kabinet 52,5 miljoen euro aan energiebedrijf Vattenfall. De Amsterdamse kolencentrale kon technisch nog jaren mee, maar moet dicht zodat de overheid haar klimaatdoelen kan halen.

Maandag sluit de Hemwegcentrale. Na 25 jaar gaat de kolencentrale dicht op last van de overheid, omdat die van de rechter de CO 2 -uitstoot snel moet terugdringen. Vrijdag bevestigde ook de Hoge Raad de eerdere rechterlijke uitspraken in de klimaatzaak van Urgenda dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met een kwart moet terugbrengen ten opzichte van 1990.

Het kabinet besloot daarom begin dit jaar al dat de Hemwegcentrale voor het einde van 2019 dicht moest. Daarmee verdwijnen tweehonderd banen.

Vattenfall had eerder al aangeboden de kolencentrale te sluiten, ook al kon die technisch nog best vijftien jaar mee. De uitkomst van de onderhandelingen met de overheid was vorig jaar nog dat de Hemwegcentrale tot eind 2024 zou blijven draaien.

Recht op compensatie

Omdat de kolencentrale toch eerder dicht gaat, heeft Vattenfall recht op compensatie, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Daarmee compenseert de overheid gemiste inkomsten en de extra kosten die het energiebedrijf maakt om personeel vervroegd met pensioen te sturen of te herplaatsen.

Voor het vaststellen van het bedrag van 52,5 miljoen heeft het ministerie van Wiebes inzage gekregen in vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Vattenfall.

Maandag wekt de Hemwegcentrale voor het laatst energie op, maar al zaterdag worden de laatste kolen verstookt. De laatste twee dagen gaat de kolencentrale over op aardgas om de installatie schoon te branden van kolenresten. Dat maakt de ontmanteling eenvoudiger, schrijft Vattenfall.

Van kolen naar duurzame energie

Na de ontmanteling wordt de Hemwegcentrale langzaam maar zeker omgebouwd naar een ‘hub’ voor fossielvrije energie. Bij de Hemweg heeft Vattenfall nog een elektriciteitscentrale op aardgas, maar daarnaast zet het energiebedrijf in op de productie van waterstof uit groene stroom en synthetische kerosine. Rond 2050 wil Vattenfall helemaal over zijn op duurzame energie.

Om het personeel van de Hemwegcentrale in het zonnetje te zetten worden tot het einde van dit jaar levensgrote videoprojecties vertoond op de centrale. Duidelijk zichtbaar vanaf de A10 en de A5 zijn op de 50 meter brede buitenwand van de kolencentrale filmbeelden te zien van de medewerkers.