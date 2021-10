Overbieden op Amsterdamse huizen wordt steeds extremer: ‘eigen geld is een must’

Ook mét een aankoopmakelaar kunnen kopers te veel betalen. Beeld ANP

Harder dan de huizenprijzen stijgen de bedragen waarmee kopers overbieden – vorig kwartaal zelfs met gemiddeld 9 procent. Marc van der Lee, woordvoerder van makelaarsvereniging NVM, stelt dat het voor starters daarmee een extreem lastige markt is. “Mensen die doorgaan met hun wooncarrière hebben de overwaarde uit hun vorige huis, die kunnen ze gebruiken voor overbieden. Starters hebben deze overwaarde niet en zijn op hun eigen vermogen aangewezen.”

Marthe Beusekamp (43), aankoopmakelaar in Amsterdam, constateert dat het vrijwel onmogelijk is om een huis te kopen zonder eigen geld. “Hetzij spaargeld, een lening bij familielid of een erfenis: je moet eigen vermogen hebben. Ik heb klanten die dat niet hebben. Uiteindelijk lukt het wel, maar het is heel heftig als je honderd procent financiering van de bank nodig hebt.”

Een deel van het probleem is volgens NVM-woordvoerder Van der Lee dat kopers de kennis ontberen die makelaars wel hebben. “70 procent van de huizentransacties verloopt zonder makelaar. Zo missen veel kopers de deskundigheid om in te schatten of hun bod te hoog is.” Van der Lee ziet het vaker op dezelfde manier fout gaan. “Omdat mensen met een bepaald bedrag zijn overboden, zeg 50.000 euro, nemen ze dat bedrag mee in hun hoofd bij de volgende keer dat ze gaan bieden. Maar elk geval is anders, je moet de waarde van een huis per geval bekijken.”

Emotie in koopproces

Maar ook mét een aankoopmakelaar kunnen kopers te veel betalen. Zowel Beusekamp als van der Lee zien hoe kopers het advies van de makelaar soms naast zich neerleggen. Van der Lee: “Er zit inmiddels zoveel emotie in het koopproces, dat mensen steeds meer gaan bieden, soms meer dan de makelaar adviseert.”

Volgens van der Lee was kopen onder voorbehoud van financiering de standaard, maar zijn verkopende partijen tegenwoordig vooral geïnteresseerd in kopers die afzien van dit voorbehoud. Het risico: als de taxatiewaarde van het huis lager uitvalt dan het geboden bedrag, moet de koper het verschil zelf ophoesten.

Beusekamp: “Taxaties van de bank stroken niet per se met wat er op de markt wordt geboden voor een huis. Wie geen eigen geld heeft, kan dat gat niet overbruggen.” Iemand die geen voorbehoud van financiering heeft gemaakt, maar de financiering niet rondkrijgt, moet rekening houden met een boete van 10 procent van de koopsom.

Het grootste probleem blijft volgens Beusekamp en Van der Lee dat er maar weinig huizen in de stad te koop zijn. Ten opzichte van vorig jaar staan 42 procent minder huizen te koop in Amsterdam. Beusekamp: “Er is een enorme schaarste. Een huis dat verkocht wordt heeft minstens dertig bezichtigingen, soms wel meer dan honderd.”

Lena Koers en partner Tjebbe Terken. Beeld Sophie Saddington

Lena Koers (36)

“Ik ben medisch specialist en mijn vriend werkt in de financiële sector. In mei zijn we begonnen met zoeken. Aanvankelijk ben je nogal aan het kijken naar huizen die je wilt. Maar na op Funda te hebben gekeken en vrienden te hebben gesproken kom je erachter hoe duur het is, dan ga je meer zoeken naar wat je kan betalen. We kennen de horrorverhalen van mensen die een ton overbieden en met nog een ton werden overboden. Zo hadden we in IJburg een leuk huis op het oog met een tuin. Daar hebben we toen met 135.000 euro overboden, waarna de verkoper vroeg of wij konden kopen zonder voorbehoud van financiering. Toen dachten we: wat is dit voor markt? In januari heb ik een erfenis gekregen van 50.000 euro van mijn opa. Ik werd er verdrietig van dat ik weet hoe hard mijn opa voor dit geld gewerkt heeft, en daar wordt dan over gedaan alsof het een druppeltje is op een gloeiende plaat. Uiteindelijk hebben we heel erg geluk gehad met ons huis nu. We hebben weliswaar 85.000 euro boven de vraagprijs moeten bieden, maar vijftig andere mensen die nog kwamen bezichtigen zijn toen afgezegd omdat ze het huis snel wilden verkopen.”

Dirk van Hezel. Beeld Sophie Saddington

Dirk van Hezel (28)

“In januari ben ik begonnen met zoeken waarbij ik eerst veel eisen had, maar dat werd steeds minder. Mijn ouders hadden in Amsterdam een huis verkocht met een overwaarde van 300.000. Dat mocht ik met mijn zus verdelen zodat we allebei een huis konden kopen. Hierna heb ik ook nog een onderhandse lening bij mijn ouders afgesloten, want alleen de hypotheek was niet genoeg. In totaal heb ik op zeven of acht huizen geboden. Ik heb op best wat huizen geboden waarvan ik achteraf dacht: dat was het eigenlijk niet waard. Dat ik toch zo had lopen overbieden komt doordat iedereen dat maar bleef doen. Ik ben er ook achter gekomen dat de vraagprijs op Funda niet altijd gebaseerd is op waarheid, het is wat commerciëler dan de daadwerkelijke waarde. Mensen worden hopeloos hiervan, dat maakt de markt gewoon ziek. Je krijgt elke keer het gevoel dat je daar kan wonen en dan krijg je het niet, dat is frustrerend. Ik heb uiteindelijk wat gevonden in Watergraafsmeer, ik dacht eerst dat ik te weinig geboden had. Er woont nog wel een vriend bij me in. Natuurlijk voor de gezelligheid, maar zonder hem had ik de lasten niet kunnen betalen.”

Marlen Blazevic en partner Yannick de Lange. Beeld Sophie Saddington

Marlen Blazevic (32)

Mijn man en ik gingen vanaf september vorig jaar zoeken naar een huis in Amsterdam of de directe omgeving. Het huis wat we uiteindelijk gekocht hebben is in Osdorp, waar we eigenlijk niet naartoe wilden. Pas bij ons tiende bod hebben we een huis gekregen. Zo hebben we een aantal keer in Zaandam gekeken. Daar boden wij op een huis van 375.000 een bedrag van 440.000. Uiteindelijk zijn we overboden door iemand die vijf ton neerlegde, voor een huis van 80 m2. Bij een ander huis in Zaandam zei de verkopende makelaar dat als we een bod deden onder voorbehoud van financiering, we de woning sowieso niet gingen krijgen. Er zijn heel wat tranen gelaten tijdens het proces. Je ziet jezelf er elke keer wonen, je bent het al aan het inrichten. Anders doe je niet een echt bod. Uiteindelijk hebben we dit huis in Osdorp van een investeerder gekocht. Onze grote concurrent voor het huis was een andere investeerder, die geen voorbehoud van financiering hoefde te doen. Doordat onze makelaar een goed woordje heeft gedaan bij de verkoper hebben we uiteindelijk het huis weten te krijgen. Hier hadden we wel de pech dat onze taxatie lager uitviel, we hadden 411.000 euro geboden en de taxatie was 375.000 euro. Toen hebben we bij familie moeten lenen om dat gat te vullen.