Overbieden is de norm: 82 procent Amsterdamse woningen verkocht boven de vraagprijs

Beeld Getty Images/EyeEm

De cijfers op de woningmarkt zijn zo hard aan het stijgen dat het eigenlijk niet verbazingwekkend meer is. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is de gemiddelde transactieprijs van een Amsterdamse woning met 16,5 procent gestegen tot 564.000 euro. Dat staat in de derdekwartaalcijfers die makelaarsvereniging NVM donderdag onder elkaar heeft gezet.

De prijsgroei valt nog mee als je het afzet tegen het tweede kwartaal van dit jaar, dan gaat het om 1 procent. “De stijging van 9 procent die we vorig kwartaal zagen lijkt daarmee een uitschieter, gemiddeld zien we de afgelopen kwartalen prijsstijgingen van 1 tot 3 procent,” zegt voorzitter van MVA Jerry Wijnen.

Een indicator die wel hard doorstijgt, is het bedrag waarmee kopers overbieden. Wie niet (royaal) meer biedt dan de vraagprijs, is zo goed als kansloos op de woningmarkt, gemiddeld wordt 82 procent van de woningen in Amsterdam boven de vraagprijs verkocht.

Volgens Wijnen is er nog nooit zoveel overboden als nu. Dat is het tegenovergestelde van een paar jaar geleden: in 2015 werd 87 procent van de Amsterdamse woningen nog ónder de vraagprijs verkocht.

Ruim 10 procent meer dan de vraagprijs

Hoeveel er doorgaans wordt overboden valt moeilijk te zeggen, stelt Wijnen. Gemiddeld werd er tussen juli en september 10,8 procent meer betaald voor een woning dan de vraagprijs was. Maar dat is het gemiddelde van álle transacties, ook van de woningen die voor minder dan de vraagprijs weggingen. In werkelijkheid ligt dat percentage dus hoger.

Overbieden is gevaarlijk omdat het de transactie minder transparant maakt. Wijnen signaleert al een tijdje dat potentiële kopers zo gefrustreerd raken na een paar mislukte pogingen dat ze uiteindelijk gigantisch overbieden om maar de zekerheid te hebben dat ze het huis bemachtigen. De onderliggende waarde voor deze kopers doet er vaak niet meer toe.

Makelaarsvoorzitter Wijnen waarschuwt dat sommige makelaars inspelen op het sentiment, door een woning net wat goedkoper op de markt te brengen. “Ze hopen hierdoor nog meer belangstelling op te wekken, en rekenen erop dat het prijsniveau door het overbieden wel zal worden opgetrokken.” Een vliegwieleffect, dat zorgt voor nog meer teleurgestelde geïnteresseerden die daarna nóg meer gaan overbieden.

Buiten Amsterdam stijgen prijzen ook (en zelfs harder)

Op veel vlakken, zoals de stijging van de verkoopprijs, ontlopen de ontwikkelingen in Amsterdam en de rest van Nederland elkaar niet veel meer, ziet Wijnen. “Momenteel stijgen de prijzen buiten de hoofdstad harder dan in Amsterdam, er is sprake van nivellering in de woningmarkt.” Dat heeft volgens Wijnen vooral te maken met verkopers uit de Randstad die naar de goedkopere gebieden trekken en daar hun overwaarde inzetten. “Nederland wordt steeds meer één woningmarkt.”

Problematisch is ook het aanbod van woningen, dat de afgelopen jaren keldert: er staan nog maar 1127 woningen te koop in de stad, een daling van 42 procent ten opzichte van vorig jaar. Gevolg hiervan is onder meer dat veel huizen steeds sneller worden verkocht. De gemiddelde woning staat nog maar 24 dagen te koop.

Sinds het einde van de kredietcrisis in 2013 is een gemiddelde Amsterdamse woning 148 procent meer waard geworden.