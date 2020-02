Overbelaste Amsterdamse politie krijgt mogelijk hulp van krijgsmacht

Politiechef Frank Paauw hoopt onder meer op hulp van Defensie bij arrestaties van criminelen 'in het hogere segment'. Beeld ANP

Ook bij de bewaking en beveiliging van bedreigde personen, zoals de betrokkenen rondom het proces Marengo tegen drugscrimineel Ridouan Taghi, zal de Koninklijke Marechaussee waarschijnlijk een grotere rol krijgen, zei politiechef Frank Paauw donderdagmiddag tijdens een debat in de raad. De gesprekken hierover lopen; hoe de samenwerking eruit gaat zien weet hij nog niet. En wat Paauw betreft blijft het niet bij een bijdrage van de Marechaussee.

“Het merendeel van de samenwerking bestaat nu uit een bijdrage van de Marechaussee, maar we voeren ook gesprekken om te zien of we Defensiebreed meer kunnen doen”, zei Paauw. Hij noemde hierbij als voorbeeld de hulp van Defensie bij arrestaties van criminelen ‘in het hogere segment’.

Ook het idee van de PvdA en VVD, om onderdelen van de verkeershandhaving die nu nog bij de politie liggen, over te dragen naar gemeentelijke handhavers of Rijkswaterstaat, kon op enig enthousiasme rekenen van Paauw. “Ik denk dat dit het verkennen waard is.” Wel waarschuwde hij dat bijvoorbeeld de wegbeheerders van Rijkswaterstaat al veel taken hebben.

Politie overbelast

De punten die Paauw ter sprake bracht zijn onderdeel van de zoektocht van de gemeenteraad naar mogelijkheden om de overbelaste, onderbezette Amsterdamse politie te hulp te schieten. Er wordt onder meer gekeken naar de inzet van reeds gepensioneerd personeel en een groter beroep op politievrijwilligers.

Ook Halsema staat open voor experimenten, zei ze, en beloofde met de brandweer te praten over de inzet van brandweerlieden bij het Donkere Dagenoffensief waarbij huishoudens gewaarschuwd worden voor inbraakrisico’s.

Ook zei Halsema meer gebruik te willen maken van de mogelijkheden om camera’s van winkeliers en particulieren aan te sluiten op Live View, het uitkijksysteem van de politie.