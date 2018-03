Overamstel de meest onwaarschijnlijke hotelwijk

Nienke Elzenga sluit net af. Na de lunch is het gedaan met de aanloop in haar broodjeszaak in een voormalig benzinestation. Ze is langer open geweest, maar in Overamstel was de animo voor ontbijt en borrel ver te zoeken.



Was. Want pal naast haar Broodje Dobber klimt 'Hotel Overamstel' de hoogte in, prefabelement voor prefabelement. Als het eind dit jaar onder de naam Leonardo Hotel de deuren opent, heeft Elzenga uit 493 hotelkamers een stortvloed aan potentiële klanten voor haar broodjeszaak.