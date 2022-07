Overal in de stad stijgen de huren, maar nergens zo hard als in Zuidoost

Ook in Zuidoost ligt de gemiddelde huurprijs nu boven de 20 euro per vierkante meter. Beeld Kim van Dam/ANP

Nergens stijgen de huren zo snel als in Zuidoost. Voor het eerst is de prijs per vierkante meter daar nu boven de 20 euro gekomen: 20,84 euro om precies te zijn. Dat blijkt uit de Huurmonitor van woningplatform Pararius over het tweede kwartaal van dit jaar. Daarmee is in alle stadsdelen de gemiddelde huurprijs inmiddels boven de 20 eurogrens gekomen.

Zuidoost lijkt met de forse stijging bijna aan te haken bij het niveau in de rest van de stad. Het duurst zijn vrijesectorhuurwoningen nog altijd in Centrum (27,18 euro per vierkante meter), West (26,74 euro) en Zuid (26,14 euro). Landelijk is de gemiddelde vierkantemeterprijs 15,35 euro.

Kopen in Zuidoost ook duurder

Ook de prijzen van koopwoningen in Zuidoost stegen de afgelopen jaren al. Eerder dit jaar becijferde de Makelaarsvereniging Amsterdam dat de koopwoningen in het stadsdeel per vierkante meter weliswaar nog steeds de goedkoopste van de stad zijn, maar ook dat die prijs met ruim 10 procent was gestegen.

Volgens Jasper de Groot van Pararius hebben de stijgende prijzen in de vrije sector in Zuidoost te maken met de toenemende druk op de huurmarkt. “Er wordt veel gebouwd in het stadsdeel, maar de belangrijkste reden dat Zuidoost in trek is, zit ’m in het feit dat huurders er in veel andere buurten niet aan te pas komen.”

Aantrekkelijk alternatief

Het hoeft niet per se een keuze uit weelde te zijn, maar er is veel dat pleit voor Zuidoost. “Er zijn erg goede ov-verbindingen met het centrum, en de buurt is natuurlijk ook opgeknapt. In de jaren tachtig en negentig was het er op sommige plekken echt slecht. Die tijd is duidelijk voorbij. Dat maakt het tot een aantrekkelijk alternatief om te gaan wonen.”

Landelijk steeg in het tweede kwartaal van dit jaar de gemiddelde huurprijs van vrijesectorhuurwoningen met 1,3 procent ten opzichte van een jaar geleden. Volgens Pararius laat de huurmarkt daarmee een heel ander beeld zien dan de koopmarkt, waar de prijzen in hetzelfde kwartaal met 10,6 procent stegen.

Het is het vierde kwartaal op rij waarin Pararius een procentuele prijsstijging in de vrije huursector meet. Van het derde kwartaal 2020 tot het derde kwartaal van 2021 daalden de prijzen als gevolg van de coronapandemie. In die periode werd duidelijk dat de huurprijzen daalden door een afname van de vraag en een toename van het aanbod vanuit het stilgevallen toerisme, zegt Pararius. De Groot: “Er ontstond toen concurrentie onder verhuurders die hun prijzen abrupt verlaagden om dure leegstand te voorkomen.”

Beleggers verkopen nu huizen

Pararius is zeer kritisch over de plannen van Volkshuisvestingminister Hugo de Jonge om het middenhuursegment (tussen de 1000 en 1250 euro) te willen reguleren en zo het huuraanbod te vergroten en woekerprijzen tegen te gaan. Die plannen slaan volgens De Groot ‘als een tang op een varken’.

Volgens De Groot zorgt regulering niet voor méér huuraanbod in de vrije sector, maar juist voor minder. “Het is voor beleggers niet rendabel om te investeren in een gereguleerd huursegment. Wij vernemen nu al uit de markt dat beleggers aanstalten maken hun huurwoningen te verkopen in plaats van opnieuw verhuren.”

Er blijven straks slechts twee smaken over in Nederland, aldus De Groot. “Of men bezit een koopwoning, of men huurt in de sociale huursector. De vrije huursector wordt steeds schaarser, wat zal leiden tot torenhoge huren. Een nieuw gapend gat tussen sociaal en vrije sector is in de maak.”