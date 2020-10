Over tien jaar is 25 procent van ons eten lokaal, is het plan

Beeld ANP

“In het juiste seizoen hoeven pruimen niet uit Chili te komen, of aardappels uit Israël. Die hebben we zelf ook in huis,” zegt wethouder Laurens Ivens (Groen). Vrijdag ondertekende de gemeente Amsterdam samen met boerencoöperaties in de regio en belangenorganisaties een intentieverklaring om meer lokaal geproduceerd voedsel te verkopen in en om de stad. De samenwerking heeft de naam Regionale Alliantie Korte Ketens gekregen.

“Ons voedselsysteem is te veel gericht op import en export van voedsel, dat vaak enorme afstanden aflegt,” aldus Ivens. “In deze coronacrisis blijkt weer eens hoe kwetsbaar dat is. We moeten toewerken naar een nieuw systeem waarbij het aantal reiskilometers van ons dagelijkse voedsel drastisch wordt ingekort.”

Goede voorbeeld

Tijdens de coronacrisis maakten Amsterdammers al kennis met Boeren voor Buren en Support Your Locals, initiatieven die afstanden binnen de voedselketen verkorten. Het zijn goede voorbeelden waar de gemeente er hoopt meer van te gaan zien. De bedoeling is dat het aanbod aan lokaal voedsel in Amsterdam de komende tien jaar groeit van ongeveer 5 procent naar 25 procent. Het gaat dan om voedsel afkomstig van bedrijven in Noord-Holland en Flevoland.

Binnenkort start ook Van Amsterdamse Boeren. Dat is een digitale markt via het platform Van Amsterdamse Bodem. Amsterdammers kunnen daar het regionale voedselaanbod vinden.

Concreet

Eerder deze maand werd al bekend dat Amsterdam zich aansluit bij Voedsel Verbindt, een regionaal overlegplatform dat ook als doel heeft dat voedsel uit de regio in de stad wordt geconsumeerd. Daar komt nu de Regionale Alliantie Korte Ketens bij, dat de plannen van Amsterdam concreet uit moet gaan voeren.

In de alliantie zitten naast de gemeente en boerencoöperaties de stichting Taskforce Korte Ketens, platform Voedsel Verbindt en Rabobank Amsterdam.