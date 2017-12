OV op oudejaarsavond weer grotendeels stil

Zo staan alle bussen, trams, en metro's van het GVB na acht uur 's avonds stil. Op het IJ vaart alleen het Buiksloterwegveerpont door. Pas in de vroege uurtjes van 2018 wordt de dienstregeling hervat. Nieuw dit jaar is dat metrolijn 54 vanaf 01.30 uur weer gaat rijden.



Bussen van Connexxion rijden dit jaar voor het eerst door tot en met 23.00 uur 's avonds. Dat was een van de eisen in een nieuwe aanbesteding van de Vervoerregio, een samenwerking tussen Amsterdam en veertien omliggende gemeenten. Die werd in december 2016 door Connexxion gewonnen. De vervoerder verzorgt het busverkeer in Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en enkele delen van Amsterdam.



De NS hervat z'n nachtnetwerk op 1 januari vanaf 01.00 uur. Connexxion ook. Op nieuwjaarsdag voeren alle vervoerders in Nederland een zondagsdienstregeling.



Lees ook: Waarom is er op oudjaarsdag na 20.00 uur geen openbaar vervoer meer?