Ov in Amsterdam wordt duurder: ‘Ik kan moeilijk dat eind gaan fietsen’

Beeld Joris van Gennip

Op het busplatform van het Centraal Station staat Michelle Leiva (26) woensdagochtend te wachten op haar bus. Ze is in Edam gaan wonen vanwege de hoge huizenprijzen in Amsterdam, maar reist nog elke dag naar de stad. “Mijn werk, vrienden en familie: alles zit in Amsterdam.” De prijsstijging valt Leiva rauw op haar dak: “Dat wordt dan nog meer inleveren op dingen als uit eten gaan.” Ze wijst naar haar boodschappentrolley. “Ik kan moeilijk dat eind gaan fietsen.”

Stijgende brandstofprijzen en hogere loonkosten zorgen in 2023 voor een tariefsverhoging van 8,4 procent voor het ov in en rondom Amsterdam. Vervoerregio Amsterdam bekijkt verschillende mogelijkheden om reizigers tegemoet te komen, maar zaak blijft dat iemand die voor 5 euro per dag reist daar elke dag bijna 50 cent bij op moet tellen.

Koffie drinken

Het betekent voor Daniël Tempelman (38) dat hij buiten werk minder gaat reizen. Hij geeft ongeveer 5 euro per week uit om bijvoorbeeld naar een concert te gaan. “Ook de prijzen van een concert stijgen enorm, dus het bedrag voor zo’n uitje komt in totaal boven mijn budget.” Hij vreest dat hij, net als Leiva, minder leuke dingen kan gaan ondernemen.

Voor een aantal mensen maakt de tariefsverhoging maar een klein verschil. Zij leggen voornamelijk korte afstanden af. John van Vloten (83) fietst niet meer en vertelt hoe hij vijf keer per week vanaf het Westerpark naar het centrum reist om koffie te drinken. “Het scheelt mij een paar cent en ik begrijp dat het nodig is door de inflatie.”

De druk zal echter op de langere afstanden komen te liggen. Het tarief per kilometer stijgt aanzienlijk meer dan het instaptarief.

Slapen bij familie

Anne Jan (26) moet voor zijn werk vaak op een dag in verschillende uithoeken van de stad zijn. “Daar kan ik niets aan veranderen, maar dan ga ik dus maar meer fietsen.” Een optie die voor Jaël Caunda (23) niet is weggelegd omdat ze in Alkmaar woont, maar in Purmerend werkt. “Ik ben net een onderneming met een familielid gestart, dus deze prijsstijging valt me zwaar.”

Als ze zich twee bus- en treinritten wil besparen zal Caunda haar afspraken op aaneensluitende dagen moeten plannen. “En misschien kan ik dan bij mijn familielid blijven slapen.”

Sommige Amsterdammers kunnen hun ov-gebruik niet verminderen. Martha de Bebe (58) werkt in Amstelveen en beschikt niet over een fiets. Per maand is ze 100 euro kwijt aan reiskosten die haar werk niet vergoedt. “Maandelijks 8,40 euro meer betalen kan ik echt niet.”

Reizigersvereniging Rover vreest vervoersarmoede Reizigersvereniging Rover waarschuwt dat vervoersarmoede kan ontstaan wanneer mensen niet meer naar hun werk kunnen door verhoogde ov-tarieven. Door het missen van werk raken mensen (verder) in de problemen. De woordvoerder noemt de tariefsverhoging gek. “Het is een extreem hoge verhoging, terwijl de dienstregeling niet verbetert.” Hij stelt twee alternatieven voor om reizigers ontlasten. Vervoerregio Amsterdam onderzoekt of een btw-vrije maand kan worden ingesteld. De woordvoerder van Rover ziet heil in het btw-vrij maken van ov-tarieven. “Maar waarom niet voor het gehele jaar? Dat mag nu in Europa en verlaagt de prijs met 9 procent.” Als het rijk dat landelijk besluit komt de reiziger, ook mét de tariefsverhoging, op het oude bedrag uit. Daarnaast betaalt Vervoerregio Amsterdam subsidies aan het GVB en Connexxion. De laatste rijdt vanwege een personeelstekort minder ritten. “De subsidie van de geschrapte ritten wordt nu niet gebruikt. Kan dat geld niet hier naartoe?”

Luister onze podcast Amsterdam wereldstad: