Outletwalhalla Halfweg open, eerste in Randstad

De outlet is gevestigd op het terrein van een voormalige suikerfabriek in Halfweg. Beeld ANP

Het is de eerste grote outlet in de Randstad en de vierde in Nederland. In het winkelcentrum in Halfweg zijn zaken van merken als Guess, Nike, G-Star, Adidas, Puma en Björn Borg te vinden. Zo’n driekwart van de winkelruimte is tot nu toe gevuld, zei directeur Marcel Herben woensdag tegen BNR.

Het outletcentrum wil vooral mensen uit de regio trekken, die ruwweg op een half uur autorijden van Halfweg wonen, zei directeur Marcel Herben eerder tegen Het Parool. “Het gaat om 2,5 miljoen potentiële bezoekers. We zijn het eerste outletcentrum in de Randstad en de best bereikbare in het land. We zitten twee tussenstops van Amsterdam Centraal en op 10 minuten van Schiphol.”

Lichtpuntje

Dat premier Rutte funshoppen afraadt in verband met de coronamaatregelen was geen reden om de opening uit te stellen. “Wij kunnen een lichtpuntje bieden in deze tijden. Je kan ons centrum alleen of met z’n tweeën prima bezoeken, dat is op en top veilig,” zegt Herben tegen BNR.

Vanwege het coronavirus zijn voorlopig tweeduizend bezoekers tegelijkertijd welkom. Stewards controleren bij de deur. Klanten wordt aangeraden voor 12.00 of na 17.00 uur te komen om de drukte te vermijden. De horeca is gesloten vanwege de coronamaatregelen, maar er zijn wel afhaalmogelijkheden.

Gesteggeld

Over de komst van het complex in Halfweg is meer dan een decennium gesteggeld. Winkeliers in Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem vrezen oneerlijke concurrentie, zeker omdat er al te veel winkelruimte in de regio is. Omliggende gemeentes, waaronder Amsterdam en Haarlem, de provincie Noord-Holland en ondernemersorganisaties hebben tevergeefs tegen de toenmalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gestreden. Halfweg behoort sinds vorig jaar tot de gemeente Haarlemmermeer, die ook fel tegen was.

Het complex hoopt op volle toeren jaarlijks twee miljoen bezoekers te trekken. The Style Outlets is eigendom van het Spaanse Neinver, dat meerdere outletcentra in Europa uitbaat. Het centrum in Halfweg zal uiteindelijk werk bieden aan 600 mensen.