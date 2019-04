Outletcentrum Halfweg mag open, maar voor wie?

De bouw van het outletcentrum is vorig jaar begonnen. Het Spaanse Neinver, dat in heel Europa outletcentra uitbaat, wil er op 19.000 vierkante meter 150 uitverkoopwinkels vestigen.



Vertraagd

INretail begon de procedure al in 2015. Winkeliers in Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem vrezen oneerlijke concurrentie, zeker omdat er al teveel winkelruimte in de regio is. Zo zit op een steenworp afstand van Halfweg, in Amsterdam-West, outletcentrum Akerpoort. De winkels verkopen er overtollige kledingvoorraad en ramsjpartijen.



"De uitspraak treft alle modewinkeliers in een grote straal rondom Halfweg," aldus een woordvoerder van INretail. "Niet alleen in Haarlem en Amsterdam, ook in dorpen in de regio. Helaas staat het bestemmingsplan een outlet toe."



Alle procedures hebben de opening van het outletcentrum jaren vertraagd. Vijf jaar geleden trok projectontwikkelaar MAB zich al uit het project terug vanwege het oponthoud.



Onlangs moest de oplevering opnieuw een jaar worden uitgesteld, tot najaar 2020. "Het is de vraag of Neinver exact wil vasthouden aan het plan dat al vijf jaar geleden is ingediend," zegt de woordvoerder van INretail.