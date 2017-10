Oudste waterleiding van Amsterdam wordt vervangen

Nog altijd krijgen veel Amsterdammers hun drinkwater door de gietijzeren leiding uit 1853. Samen met twee nieuwere buizen stroomt via het stelsel onder de N200 drinkwater voor één derde van de inwoners van de stad binnen.



Volgens de verhalen ontstond het idee om het water uit de duinen te pompen toen de Amsterdamse schrijver en politius Jacob van Lennep in de negentiende eeuw een glas water dronk in Heemstede.



Hij was zo onder de indruk van het schone duinwater, dat hij het voortouw nam dit ook naar Amsterdam te halen. Tot dan toe dronken Amsterdammers nog water uit de grachten. Doordat hier ook de riolering op uitkwam, zorgde dat geregeld voor ziektes en konden epidemieën snel verspreiden.



8850 buizen

En daarom werd in 1851 het startsein gegeven om een drinkwaterleiding aan te leggen tussen de duinen in Kennemerland en Amsterdam. Een afstand van 23 kilometer, die verbonden werd met 8850 aan elkaar verbonden buizen. Het duinwater was verkrijgbaar bij een tappunt bij de Haarlemmerpoort en kostte één cent per emmer.



Na al die jaren trouwe dienst is de leiding nu aan vervanging toe. Dat gebeurt tijdens het grote onderhoud aan de Haarlemmerweg. Er komen twee nieuwe leidingen, die pas in werking worden gesteld zodra alles klaar is. De leidingen komen naast de N200 te liggen, waardoor ze makkelijker bereikbaar zijn voor onderhoud.