Oudste huisarts van Nederland Nico van Hasselt (93) overleden

Van Hasselt was de oudste nog werkende huisarts van Nederland. Vanuit zijn praktijk in Buitenveldert had hij jaarlijks gemiddeld nog 9500 patiëntencontacten en bracht hij zo'n acht huisbezoeken per dag.



"Het is gewoon geluk dat ik het zo lang kan volhouden," meende hij zelf.



"De patiënt gaat voor. Voor alles. Ik ken ze, ik weet wat ze jaren geleden hebben meegemaakt. Ik weet dat mevrouw Bakker een kleinzoon heeft met wie het niet helemaal lekker gaat," zei hij in 2016 toen hij precies zes decennia huisarts was.



Dodencel

In de Tweede Wereldoorlog zat Van Hasselt in het verzet. Tweemaal werd hij betrapt en gearresteerd en kwam hij vast te zitten in kampen in Vught en Amersfoort. Daar kwam hij in aanraking met artsen, die hem te hulp schoten en voorkwamen dat hij op transport naar Duitsland werd gezet.



"Zij stelden hulp aan de medemens centraal in hun leven. Dat trof me. In de dodencel waar ik zat, kwam het inzicht: als ik de oorlog overleef, wil ik dat ook." In 1945 werd hij bevrijd uit de gevangenis van Scheveningen.



Leeftijdsgrens

Op zijn 65ste kreeg Van Hasselt te horen dat hij moest stoppen als huisarts, maar hij weigerde dat en bevocht het besluit tot aan de Commissie Gelijke Behandeling. Die gaf hem in 2005 gelijk, waarna de leeftijdsgrens voor huisartsen werd afgeschaft.



Over Van Hasselt werd door Joost van der Wiel de documentaire De Hoeder gemaakt. Onlangs werd het portret opnieuw uitgezonden op NPO3. Ook schreef Estella Heesen een biografie over de Amsterdamse huisarts.



