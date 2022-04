Ouderwets dringen tijdens Koningsnacht in Amsterdam: ‘Alléén maar gezellige mensen’

Rijen voor de pisbakken, rijen voor de pinautomaat, rijen voor de mobiele wc-wagens, rijen voor Café Nol en een rij voor de kippenkraam. Het is deze editie van Koningsnacht weer ouderwets achteraansluiten in verschillende delen van de stad.

Voor de Albert Heijn in de Westerstraat staat vlak voor tien uur ook een rij van, pak ‘m beet, een persoon of tien –van wie de gemiddelde leeftijd ergens halverwege de twintig blijft steken. In de deuropening staat een beveiliger van het filiaal die zijn strakste blik heeft opgezet. “We zijn vervroegd gesloten,” herhaalt hij met een bewonderenswaardige koelbloedigheid. De rij wil bier. Goedkoop bier van de Appie. Verderop aan de bar kost een pils drie euro, exclusief statiegeld voor het glas, en hierbinnen een fractie van dat bedrag. “We zijn echt dicht,” zegt de beveiliger tegen een man die de tactiek van ‘doen-alsof-je-neus-bloedt’ inzette en met grote stappen naar binnen beende. De beveiliger: “De winkel is nog heel vol, voordat de laatste eruit is, is het half elf.”

Tim Bijpost (35) en Maximiliaan Teeuwen (27) hebben de buit binnen en stappen triomfantelijk het filiaal uit met een rugtas vol bier en een zak ingevroren tuinbonen om de boel een beetje koud te houden. “Het gekoelde bier was op, dus we hebben het even in het vriesvak tussen de ovenfriet gelegd. De tuinbonen moeten de rest doen,” zegt Teeuwen.

Één biertje

Of ze wel weten dat mensen officieel maar één biertje per persoon bij zich mogen hebben? Nee, niet echt. “Maar als de politie vraagt wat er in die rugzak zit, dan laten we de tuinbonen zien. Dat lijkt me een goed alibi.” Met een goed humeur, genoeg drank voor het komende uur en diepvriesgroenten verdwijnen ze de menigte van de Westerstraat in.

Het is, kortom, weer ouderwets druk. Op de Noordermarkt gaat het nog wel, maar het stukje Westerstraat, ingeklemd tussen café Nol en café de Blaffende Vis is het voetje voor voetje, dringen en schuifelen geblazen. “Is die hele straat zo?” vraagt een man, zowat hangend in de menigte, ietwat bezorgd aan een vrouw. Overal hangt de lucht van gebakken vlees en er wordt op het podium iets uit het repertoire van Grease gezongen.

Pissporen rond de urinoirs en afvalbakken die al vroeg op de avond uitpuilen van de lege blikjes – een echte onvervalste Koningsnachtsfeer. In de zijstraten worden feestjes gevierd op balkons, in een woonkamer in de Anjeliersstraat zitten drie vrouwen met wijn bij het kaarslicht, wat nogal detoneert met de sfeer buiten. Dat geldt ook voor een vrouw met een mondkapje, van wie het maar te hopen is dat ze niet per se op de Westerstraat hoeft te zijn.

‘Beste dag van het jaar’

Naarmate de avond vordert, en de alcohol in de man zit, wordt de sfeer meer uitgelaten – als altijd. “Gezellig,” zegt Ricky van den Dungen van de kraam ‘Kip van het Vuur’, wiens foodtruck in augustus vorig jaar helemaal uitbrandde tijdens een grote brand in een loods in West. Hij heeft een nieuwe kraam en een oranje shirt met de wervende tekst: ‘Koningskip. Jij Willem?’ “Alléén maar gezellige mensen met Koningsnacht.” Achter hem roteren ontelbaar gebraden kippen aan het spit. Hij heeft kippenvleugels, kippenpoten, noem het maar op, maar de bestseller is pulled chicken. “En vannacht nemen ze hele kippen mee naar huis.”

Van den Dungen gaat er vol voor deze Koningsnacht én Koningsdag. Vannacht zal hij wel tot een uurtje of drie in de weer zijn met verkopen en opruimen. De volgende dag moet de kraam weer om 8.00 uur ’s ochtends open voor Koningsdag. “Dan kan ik twee uur slapen misschien. Maar het is een knaller. Koningsdag is de beste dag van het jaar.”