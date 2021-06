Ouders zien veel fouten bij scholenloting: ‘Ze voelt zich heel alleen’

Beeld ANP

Zijn dochter van elf is nog steeds niet de oude, vertelt vader Gijs Habets. Het meisje werd op haar veertiende voorkeursschool geplaatst. “Na het slechte nieuws heeft ze de hele dag niet meer gegeten en gedronken. Ze trekt zich sociaal terug. En ze is de enige van de klas, dus ze voelt zich heel alleen.”

Dinsdag liet Osvo, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, weten een gemaakte fout te hebben hersteld. Maar er is nog veel meer misgegaan, menen ouders van gedupeerde kinderen. Nog steeds moet een tiental leerlingen naar een school die extreem laag op hun voorkeurslijst stond.

‘Helemaal kapot van’

Bij de loting werd dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van een staartverbetering: een correctie waarbij leerlingen die in de eerste ronde ongunstig uit de loting kwamen, in de tweede ronde een hogere plek kregen. Door een fout gebeurde het tegenovergestelde. Ongunstig geplaatste leerlingen kwamen zo voor de tweede keer op een lage plek.

De scholenkoepel heeft dat opgelost door een tweede correctie toe te passen. Daarbij zijn zo’n twintig kinderen op een betere plek geëindigd. De kinderen die profijt hebben gehad van de fout blijven op hun voorkeursscholen. Voor zo’n zeventig kinderen verandert er niks, omdat de fout volgens Osvo geen invloed heeft gehad op hun uiteindelijke plaatsing. Maar dat is niet controleerbaar, menen de ouders die in april verzamelden nadat hun kinderen slecht uit de loting kwamen.

“Ik ben er helemaal kapot van,” verzucht Harry Buseck - zijn dochter werd tot twee keer toe geplaatst op de elfde school op haar lijstje. “Het vreet je leeg. Er worden beloftes gedaan, maar het enige dat ik hoor van Osvo is van die Rutte-taal. Ze kunnen zich het niet meer herinneren.”

Inconsistent en onregelmatig

De data zijn inconsistent en onregelmatig, zeggen de ouders, die de Excel-bestanden van de loting hebben bestudeerd. “De procedure is niet transparant verlopen, de gegevens kloppen niet met elkaar,” vertelt Habets. “Het heeft er de schijn van dat het naderhand is aangepast.”

Habets: “Ze zouden beginnen met het herplaatsen van kinderen op posities 9 t/m 12. In een handgemaakte Excel-sheet is te zien dat ze al op positie 8 begonnen te herplaatsen. Een paar dagen later werd dit document door Osvo teruggetrokken en werd een nieuw overzicht opgestuurd. Daarop was de positie van de leerling veranderd van 8 naar 10, zodat het leek alsof de procedure wel goed was uitgevoerd.”

Kapot van

Ook in de tweede ronde, die diende om de eerste fout te herstellen, zijn volgens de ouders opmerkelijke keuzes gemaakt. “Zo hebben kinderen die op hun vijfde voorkeursschool zijn geplaatst en hier tevreden over waren, nu een aanbod ontvangen voor hun eerste keuze,” vertelt Habets. “Terwijl er nog steeds een groepje kinderen geplaatst is op hun school van negende of tiende voorkeur.” Bovendien zijn ook de gegevens van de tweede correctie niet beschikbaar.

De ouders worden naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl de kennismakingsdagen bijna beginnen. “Ouders zijn hier al wekenlang dag en nacht mee bezig,” vertelt Elisabeth Bootsma van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam. “Ze zijn zelf achter deze fouten gekomen, anders was dit waarschijnlijk niet boven water gekomen. Het vertrouwen is helemaal weg.”

“Als er bewijs is, dan leg ik me er bij neer,” aldus Habets. “Zolang we de uitkomst niet kunnen verifiëren, is deze in onze ogen niet geldig en moeten onze kinderen herplaatst worden.”

Bij Buseck gaat ‘domme pech’ er niet in. “Ze zeiden zelfs dat ik dan maar niet in Amsterdam zou moeten wonen. Ik ben verdomme geboren en getogen in Amsterdam! Mijn dochter is er ziek van, het is gewoon onrecht.”