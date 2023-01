Ouders Sweelinck College nemen geen genoegen met excuses en eisen dat bestuur opstapt

Het Sweelinck College in Amsterdam-Zuid. Hoewel vorige week onverwachts bekendgemaakt werd dat de school zou sluiten, is dat besluit inmiddels teruggedraaid. Beeld Joris van Gennip

De bestuurlijke chaos bij schoolbestuur Zaam, waar het Sweelinck College onder valt, heeft voor slapeloze nachten gezorgd bij ouders. Vorige week hoorde ze plots dat de school zou sluiten. Een plan voor wat er verder zou gebeuren, was er niet. ‘Dit zorgde voor enorm veel onrust bij alle betrokkenen’, staat in de brief die namens meer dan 150 ouders is opgesteld. Het besluit werd maandagmiddag teruggedraaid.

De ouders willen dat zowel Joost Paardekooper, directeur van het Sweelinck College als bestuursvoorzitter Barbara Dijkgraaf opstappen. “Dat is de enige stap die recht doet aan de schade die berokkend is bij leerlingen”, zegt Stefano van Delden, vader van een dochter die in de tweede klas zit. “Wat hier is gebeurd kán niet. Het is schandalig. Een bestuur dat besluit een school te sluiten zonder plan. Ongekend.”

‘Er is geen plek meer voor ons in Zuid?’

Vorige week werd onverwachts bekendgemaakt dat de middelbare school voor mavo en havo in Amsterdam-Zuid volgend jaar moet sluiten. De docenten werden daarvan een week eerder op de hoogte gebracht, maar (toekomstige) leerlingen wisten van niets. Vooral de manier waarop de sluiting bekend werd gemaakt, wordt het bestuur kwalijk genomen. Pas nadat enkele docenten contact hadden gezocht met deze krant en het nieuws openbaar dreigde te worden, kregen ouders en leerlingen middels een mail op maandagavond het nieuws over de sluiting te horen.

Tijdens de drukbezochte ouderavond later die week werd ouders nog eens goed duidelijk ‘hoe bizar de schoolsluiting’ is. Ouders kregen daar te horen dat in het pand waar nu het Sweelinck zit, Creatief College Amsterdam komt. Dat is een samengaan van het Zuiderlicht College en het Gerrit van der Veen College. “Voor kinderen van het Sweelinck was geen ruimte”, zegt een vader van een dochter die in de eerste klas zit. “Hoor je wat je zegt,” zeiden ouders toen. “Voor onze kinderen is geen plek?”

“Juist omdat de school een gemêleerde populatie heeft, kwam het nieuws hard aan, zegt Van Delden. “Er is geen plek meer voor ons in Zuid? We kunnen dit niet aan ons voorbij laten gaan. Wat hier gebeurt kan niet en excuses accepteren we niet.”

Eerder in opspraak

Zaam en Barbara Dijkgraaf kwamen eerder in opspraak. In 2019 bleek het Calvijn College, een Zaamschool in Nieuw-West, de zaken niet op orde te hebben. Toen 77 vmbo-leerlingen aanvankelijk geen eindexamenuitslag kregen, deed de onderwijsinspectie onderzoek. Er ontbraken cijfers van toetsen die eerder in het schooljaar moesten worden ­gemaakt. Ook was een deel van de digitale centrale examens bij de tweede correctie niet in lijn met het correctievoorschrift nagekeken, was het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) niet compleet en verzuimde zowel de schoolleiding als het bestuur in hun taak de docenten om verantwoording te vragen.

Dijkgraaf, destijds ook voorzitter van Zaam, zei toen dat het PTA te omvangrijk was. Zowel de onderwijsinspectie als een externe onderzoekscommissie, die in opdracht van de school onderzoek deed, concludeerde dat de onvolkomenheden niet ­enkel te wijten waren aan het ‘omvangrijke PTA’.