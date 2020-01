Ouders steeds hoger opgeleid: wethouder wil maatregelen tegen elitescholen

De helft van de scholieren in Amsterdam heeft hoogopgeleide ouders, aanzienlijk meer dan een paar jaar geleden. Deze leerlingen zoeken elkaar op en dat leidt tot meer elitescholen. Wethouder Moorman zint op maatregelen.

Het is een duidelijke trend in het basis- en het voortgezet onderwijs: het aantal leerlingen met slimme ouders neemt snel toe. Op de basisscholen heeft inmiddels meer dan de helft van de scholieren, 52 procent, hoogopgeleide ouders. Zeven jaar geleden was dat nog 44 procent, blijkt uit onderzoek van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), dat woensdag wordt besproken in de gemeenteraad.

Ook op de middelbare scholen steeg het aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders aanzienlijk: van 38 naar 49 procent.

Deze toename van, over het algemeen, slimmere kinderen heeft ook minder positieve kanten, concludeert wethouder Marjolein Moorman. Want deze scholieren mengen minder met andere groepen. In het voortgezet onderwijs is dit zichtbaar in de groei van de categorale gymnasia, en op een vijfde van de basisscholen heeft meer dan 80 procent van de leerlingen hoog­opgeleide ouders. “En daar ben ik niet blij mee,” zegt de wethouder.

Hoge huizenprijzen

Hoogopgeleide ouders zien graag dat hun kinderen op een school terechtkomen met soort­gelijken, ook al wonen ze in een gemengde wijk. Ze zijn bereid hiervoor flink om te fietsen, als het moet naar een ander deel van de stad, blijkt uit de analyse van OIS. Het gevolg is een toename van het aantal elitescholen. Het gemeente­bestuur streeft juist naar gemengde scholen. Moorman: “Kinderen komen elkaar nu minder tegen op school, en dat vind ik treurig.”

Aan de andere kant daalt het aantal scholen met veel kinderen van laagopgeleide ouders – een gevolg van de ontwikkeling van de stad. Amsterdam trekt traditioneel veel hoogopgeleiden, zoals studenten en kenniswerkers, en die tendens wordt nog versterkt door de enorme huizenprijzen, de komst van veelal hoog­opgeleide expats en het vertrek van de midden­klasse.

Vooral in Nieuw-West

Het aantal Amsterdammers met een hbo- of universitaire opleiding is in een jaar toegenomen van 314.000 tot 325.000, en beslaat daarmee bijna de helft van alle volwassenen in de stad. Het aantal lager opgeleiden steeg veel minder hard, van 146.000 naar 147.000. Het contingent middelbaar opgeleiden daalt zelfs.

Vooral in Nieuw-West is sprake van een grote toename van basisschoolleerlingen met hoogopgeleide ouders, aldus OIS. Dat is niet zo gek, vindt Joke Middelbeek van het school­bestuur in de Westelijke Tuinsteden. “Hier zijn de huizen nog enigszins betaalbaar.”

Of die ouders hun kinderen naar een school in het stadsdeel sturen, is zeer de vraag. “Sommige mensen blijven graag in hun bubbel zitten.”

Buurtschool

Wethouder Moorman probeert de tweedeling ­tegen te gaan met een pakket maatregelen dat vooral ouders moet verleiden voor een buurtschool te kiezen. In het voortgezet onderwijs krijgen scholen extra geld als ze naast vwo ook havo en vmbo aanbieden. “Maar deze trend is niet makkelijk te keren,” zegt ze. “Segregatie is hardnekkig.”

Uit de cijfers van OIS blijkt ook dat het aantal leerlingen met een niet-westerse achtergrond afneemt op de Amsterdamse scholen. Op de basisscholen daalde dit aandeel in zes jaar van 52 procent tot 46 procent, op middelbare scholen van 52 naar 48 procent. Dit komt ook doordat de derde generatie niet-westerse leerlingen te boek staat als Nederlands.