Ouders overleden gehandicapt meisje (11) hebben geen recht op misgelopen persoonsgebonden budget

De civiele zaak was aangespannen door de nabestaanden van Emilie (11). Het gehandicapte meisje was in juni 2021 door begeleidster Arlette van E. met een elektrische rolstoelfiets naar de peutergym in Buitenveldert gebracht. Bij vertrek vergat de begeleidster de rolstoel van het kind deugdelijk vast te maken aan de rolstoelfiets. Toen ze vervolgens de Van Boshuizenstraat opdraaide, viel de rolstoel van het plateau op straat. Emilie liep door de val een dwarslaesie op. Enkele dagen later overleed ze in het ziekenhuis aan de gevolgen van haar verwondingen.

Onlangs veroordeelde de rechtbank Amsterdam Van E. voor dood door schuld, zonder strafoplegging. Parallel aan de strafzaak stelden de ouders van Emilie de verzorgster aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. Van E. voldeed de begrafeniskosten en vergoedde affectieschade voor de ouders. Bij elkaar een kleine 47.000 euro. Smartengeld voor de broer en zus van Emilie werd niet betaald, omdat broers en zussen daar volgens de wet in beginsel geen recht op hebben.

Dat laatste vormde een even pijnlijk als onoverkomelijk punt voor de nabestaanden van Emilie. In een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag vorderden haar vader en moeder ruim 650.000 euro aan misgelopen persoonsgebonden budget bij Van E. Voor de zorg van Emilie was jaarlijks een pgb-budget van 150.000 euro beschikbaar. Omdat haar ouders haar thuis verzorgden, ontvingen zij een deel van dat budget. Door de dood van Emilie zijn die inkomsten weggevallen en kan het gezin hun levensstandaard niet langer handhaven, zo heeft hun advocaat betoogd.

Hoewel in het vonnis van de rechtbank Den Haag wordt benadrukt dat Emilie een heel bijzondere plek innam in het gezin, was haar aandeel volgens de rechter niet financieel van aard. Op het gebied van zorg verschilde de rol van haar ouders dan ook niet van die van andere hulpverleners. De vordering van de ouders werd afgewezen.