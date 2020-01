Ouders over noodplan: ‘Het is oneerlijk voor kinderen die geen bijles kunnen betalen’

Amsterdamse basisscholen mogen overgaan op een vierdaagse lesweek, als het maandag gepresenteerde Noodplan Lerarentekort doorgaat. Ouders reageren verschillend op de plannen. ‘Vier dagen is meer dan genoeg om te leren wat ze nodig hebben.’

Peter Schoones (54), verpleegkundige

Heeft een zoon van 8 jaar op Montessorischool de Amstel

“Nu wordt er volgens mij niet vijf dagen per week efficiënt lesgegeven. De zekerheid van vier dagen goed onderwijs vind ik dan een betere optie. De vijfde dag invullen met andersoortige lessen is volgens mij heel goed voor de algemene ontwikkeling van een kind.

Je kunt zeggen dat de kloof groter wordt tussen kinderen van ouders die wel bijlessen kunnen betalen en kinderen van ouders die dat niet kunnen, maar dat is te makkelijk gedacht. We verwachten veel te veel van scholen. Als je een kind hebt moet je daarin investeren. Niet alleen geld, maar ook tijd. Je kunt niet alle verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van je kind bij school of een andere instantie neerleggen.”

Colum Yung. Beeld Eva Plevier

Colum Yung (48), muzikant

Heeft een dochter (6) op Dr. E. Boekmanschool

“Leerkrachten worden nog altijd niet genoeg gewaardeerd. Daar zit de fout, denk ik. Vergelijk een leraar met iemand uit het bedrijfsleven, die verdient zeker het dubbele of meer. Die kan na een vergadering even bijkomen, kletsen met collega’s of een blokje om. Leerkrachten hebben een hele dag minstens 25 kinderen om zich heen, mogen geen moment indutten en kunnen in een stad als Amsterdam amper rondkomen. Dat moet veranderen. Als je wilt dat kinderen goed onderwijs krijgen, moet je docenten goed verzorgen. Help ze met de huur bijvoorbeeld, of betaal ze meer als ze lesgeven in steden waar het leven duurder is. Dat vind ik de belangrijkste maatregel. En hoewel ik niet denk dat die ene dag heel veel verschil gaat maken voor een kind, maak ik me wel zorgen om het lerarentekort. Zo’n vierdaagse schoolweek gaat vooral ten koste van de kinderen uit minder vermogende gezinnen. Als ze een achterstand oplopen, wie moet dan voor de extra lessen betalen? Dan krijgt niet elk kind gelijke kansen. Dat is oneerlijk.”

Maria Estaban. Beeld Eva Plevier

Maria Estaban (38), administratief medewerker

Heeft een zoon (9) en dochter (5) op Montessorischool de Amstel

“I love it. Vier dagen is meer dan genoeg voor kinderen om te leren wat ze nodig hebben. Lessen in kunst, sport en muziek. Dat vind ik belangrijker dan taal en rekenen. De huidige situatie is heel onstabiel, er zijn vaak invallers. Voor de kerstvakantie moest mijn dochter van negen plots een dag naar huis omdat er geen leerkracht was. Gelukkig heb ik een flexibele baan en kan ik makkelijk met uren schuiven. Voor ouders met een fulltime baan is het wel een probleem. Voor de schoolleiding ook, die staat continu onder druk om de gaten te vullen. Ik zou het fantastisch vinden als kinderen op die vijfde dag creatieve lessen krijgen, meer leren over sociale vaardigheden of meditatiecursussen krijgen. Over een achterstand maak ik me geen zorgen. Ik ben meer bezorgd over hun geluk en algemene ontwikkeling. Dat is de basis voor een goede toekomst.”

Laila Azzouz. Beeld Eva Plevier

Laila Azzouz (43), ondernemer

Heeft een dochter (8) op Dr. E. Boekmanschool

“Hier schrik ik wel van. Het eerste wat ik me afvraag nu: hoe groot zal de achterstand zijn die kinderen oplopen en hoe gaan ze dat ooit nog inhalen? En ik vraag me af of er is nagedacht over de gevolgen van deze maatregel. Als de school van mijn kind kiest voor een vierdaagse schoolweek moet dat wel consequenties hebben voor de ontwikkelingen van leerlingen. Of nou ja, dat hoop je. Want als ze nu vijf dagen les krijgen, wat doen ze dan eigenlijk die vijfde dag?

Wat ik vooral kwalijk vind, is dat het gat tussen ouders die de middelen hebben om hun kind extra te onderwijzen en ouders die dat niet hebben, nog groter wordt. Ik ken ouders die vijftig euro per uur betalen om hun kind dat naar de basisschool gaat bij te spijkeren. Nu al. Als de wet van vraag en aanbod werkt, worden bijlessen en huiswerkklassen alleen nog maar duurder. Ik snap dat aanbieders inspelen op de ontwikkelingen, maar het is oneerlijk. Je begint als kind in een minder welvarend gezin al met een achterstand door dit schoolsysteem.”

Lilly Reis. Beeld Eva Plevier

Lilly Reis (53)

Heeft een dochter (10) en zoon (8) op Montessorischool de Amstel

“Straks gaan mijn kinderen misschien wel naar de middelbare school met een achterstand. Dat baart me zorgen. Mijn jongste zit al twee jaar op bijles. Ze had moeite met de overgang van groep drie naar groep vier. Vooral rekenen en taal – de basis dus – konden beter. Ik kom zelf uit Brazilië, ik kan de kinderen dus niet helpen met hun huiswerk voor taal. Daarvoor beheers ik de taal niet goed genoeg. Wij hebben het geluk dat we ons bijles kunnen permitteren, maar ik kan me voorstellen dat het voor sommigen lastiger wordt. Als je als ouder minder goed Nederlands spreekt bijvoorbeeld en minder te besteden hebt, hoe help je je kind dan buiten schooltijd? En ik vraag me serieus af of kinderen alle stof wel in vier dagen kunnen opnemen. Het wordt krap als je je bedenkt dat er nu vijf dagen voor nodig zijn om aan de onderwijseisen te voldoen.”