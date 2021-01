Ouders in Zuidoost verenigen zich tegen geweld drillrappers

Steekpartijen en bedreigingen blijven de spanning tussen drillrappers oppoken. Moeders en vaders willen nu vanuit een eigen honk in Zuidoost de vicieuze cirkel van geweld doorbreken.

Gezamenlijk zitten ze in hun nieuwe zithoek in het voormalige postkantoor aan de rand van de Amsterdamse Poort: midden in Zuidoost, waar het geweld tussen de groepen drillrappers steeds nieuwe ellende aanjaagt.

Deze week dient het proces tegen de twee leden van KSB (Kikkenstein Bende) die rivaal Jay-Ronne Grootfaam van FOG (Fully op Gevaar) uit Venserpolder in september 2019 doodstaken tijdens een messengevecht bij Bijlmerflat Florijn. De recente steekpartijen van drillrappers in ­Albert Heijn in de Watergraafsmeer en een wraakactie hangen daarmee samen.

Het leidt tot nieuwe dreigementen aan de vermoede KSB-leider KarmaK én zijn zusje én zijn moeder Ismay Sedney. Die laatste toont nieuwe berichten: KarmaK zal worden doodgeschoten en dat hij ‘naast ze broer gaat liggen’. Isilnando Kammeron, Sedneys oudste zoon, is in 2016 doodgeschoten bij het AMC, hij was 24 jaar.

‘Ik weet hoe het is’

Ze bespreekt de dreiging met Diana Sardjoe, die een zoon had in de Top 600 van jonge Amsterdamse criminelen. Sinds ze in Het Parool eind 2017 haar verhaal deed en haar zoon de weg uit de ellende heeft gevonden, leidt ze de stichting De Moeder is de Sleutel, waarin moeders het geweld proberen te dempen. Samen.

Naast Sardjoes nieuwe stek houdt Rivelino Rigters kantoor: ooit een jongen van de straat, nu hulpverlener die bijvoorbeeld in gevangenissen rapt met jonge gedetineerden. Hij probeert ook de vaders te betrekken.

“We zijn met over de honderd moeders inmiddels,” zegt Sardjoe. “Veel van hen hebben te maken met messengeweld door hun zonen, of dreiging daarmee. Te zot voor woorden hoe die kinderen elkaar afmaken.”

Waar overheden en instanties moeite hebben de gezinnen te bereiken, lukt dat Sardjoe wel. “Omdat ik weet hoe het is. Via de moeder kom je diep in zo’n gezin, bij die jongen zelf en zijn broertjes en zusjes. We bespreken de pijn. De moeders móéten hun verantwoordelijkheid wel nemen. Er wordt vaak geklaagd dat de politie niets doet, maar de politie kán niks doen als niemand praat of aangifte doet.”

Sardjoe wil moeders uit alle drillrapkampen verenigen. Dat gaat moeizaam. “Als de familie van een jongen die laatst is neergestoken dreigt dat het jachtseizoen is geopend, kom je niet verder. Sinds 2019 staat een prijs op de hoofden van Ismay en haar zoon. Dat helpt niet.”

Sedney: “Idioot hoe zo’n familie olie op het vuur gooit. Na mijn interview in Het Parool eind augustus, waarin ik opriep het geweld te stoppen, heb ik zó veel bedreigingen gehad. Andere moeders denken: O jee. Maar blijven schuilen is geen optie, we móéten ons uitspreken.”

Jonge jongens met messen

Een moeder van een jongen die in de cel zit vanwege grof messengeweld durft bij nader inzien niet in de krant omdat ze anoniem wil blijven.

Sardjoe: “Het vergt ontzettend veel lef om je uit te spreken, met alle risico’s. We moeten hier samen doorheen, zodat onze kinderen niet onder een laken belanden, of op zo’n metalen snijtafel. Die jongens die met messen lopen, 11, 12, 13 jaar jong, voelen zich onveilig. Wie betaalt de enorme boete voor dat wapenbezit? De ouder die al onder de armoedegrens leeft.”

Ismay Sedney: “Stop te denken in termen van revanche. Durf hulp te vragen. Laat los wat niet gelukkig maakt. De zonen moeten hun ouders niet het gevoel geven dat zij snitches (verraders) zijn, maar beseffen dat we het beste willen.”

Welke oplossingen ze ziet? “Preventief fouilleren, accounts op sociale media blokkeren die haat aanwakkeren, taakstraffen opleggen aan dreigers én, vooral, de zwijgcultuur doorbreken.”

Rivelino Rigters spreekt ook de vaders op dat laatste aan. “Onderschat je invloed niet. Spreek je kind en de anderen erop aan als het misgaat. Doe er wat mee.” Sardjoe: “Aai die zoon over zijn kop, maar hou hem niet de hand boven het hoofd.”

Dinsdag begint het strafproces waarin justitie Alexio F. (19) ervan beschuldigt dat hij op 3 september 2019 de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam heeft doodgestoken voor Bijlmerflat Florijn, terwijl die met F.’s vriend Yamanney A. (20) in ‘een messengevecht‘ was – met kapmessen. De rivaliserende groepen waren elkaar toevallig tegengekomen. Volgens justitie zijn de camerabeelden van de steekpartij duidelijk. De advocaat van Alexio F. weerspreekt dat.

De beide verdachten worden beschuldigd van ‘moord in vereniging’ omdat hun gezamenlijke optreden Grootfaams dood tot gevolg zou hebben gehad. Voor de zaak zijn deze week nog twee dagen uitgetrokken: er zijn nog zittingen op donderdag en vrijdag.