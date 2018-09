Ouders halen massaal peuters van voorschool vanwege kosten

75%

Het percentage peuters met taal- achterstand dat naar de voorschool gaat, zakte in een jaar van 85 naar 75



68%

In Zuidoost bereikt de voorschool slechts 68 procent van de doelgroeppeuters, vorig jaar nog 84.



35%

Ook peuters zonder achterstand gaan minder vaak naar de voorschool: van 40 naar 35 procent.







Harvey Sandriman, directeur van Swazoom, met voorscholen en kinderopvang in Zuidoost, vindt de leegloop op voorscholen dramatisch.



Hij had er al voor gewaarschuwd: de ouders die hij bedient, kunnen de kosten niet opbrengen en ondervinden problemen bij het aanvragen van toeslagen.



Bovendien weet hij dat de terugloop groter is dan nu uit de cijfers blijkt. Swazoom kampt met bijna 50 procent onbetaalde rekeningen. "Mensen proberen nog gratis mee te liften, maar dat is onhoudbaar."



Drukker

Ook bij Impuls, met 40 voorscholen en 20 kinderopvanglocaties in Nieuw-West, is de terugloop merkbaar. Directeur Otto Heijst zag 20 procent van de peuters afhaken. "Het gaat niet alleen om de minimuminkomens, we zien ook middeninkomens wegblijven, omdat ze het te duur vinden en de administratie te complex is."



Basisscholen vrezen de terugloop, die over ruim een jaar effect in de kleuterklas zal hebben. BartJan Commissaris, directeur van basisschool de Polsstok in Zuidoost: "Zonder voorschool is er meer te repareren. Hoe later een taalachterstand in beeld is, hoe moeilijker het is om bij te trekken. We krijgen het nog drukker."