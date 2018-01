Ouders halen kinderen van voorschool nu die geld kost

€22,20 Minima betalen 22,20 euro per maand eigen bijdrage, de hoogste inkomens 246,79 euro.

Uit een rondgang blijkt dat meer voorscholen te maken hebben met uitschrijvingen. Bij Impuls, dat 1900 kinderen opvangt, zijn dat er 150, van wie 50 vanwege de eigen bijdrage. Bij Swazoom, met voorscholen in Zuidoost, zijn 26 kinderen niet meer teruggekomen en van 100 kinderen is dat nog niet duidelijk, zegt directeur Harvey Sandriman. "Het risico is dat wij maar 700 van de 850 plekken bezet krijgen."



Geen vangnet

De kinderen die nu van de voorschool gaan, kampen veelal met taalachterstanden. Meijer maakt zich zorgen. "Peuters die niet meer naar de voorschool kunnen, missen veel." Sandriman van Swazoom: "Het gaat vaak om sociaal zwakkere kinderen, die een voorschool juist het hardst nodig hebben."



De eigen bijdrage die ouders vanaf 1 januari betalen, is inkomensafhankelijk. Minima zijn 22,20 euro per maand kwijt, de hoogste inkomens 246,79 euro. "Voor veel mensen in de Indische Buurt, waar mijn school zit, is 22 euro veel geld. Zeker in grote gezinnen," aldus Meijer. Ousalah spreekt namens meer ouders die maar iets boven het minimum verdienen: "Die vallen net buiten alle vangnetten en subsidies."



Ook middeninkomens komen in de knel, zegt Meijer. "Als je ineens 160 euro moet betalen en je hebt drie kinderen, tikt dat snel aan."



Hulp bij aanvraag

Amsterdam kent deze signalen, maar de stad mag geen extra toeslagen geven aan minima. Wel wordt de scholierenvergoeding voor deze groep uitgebreid met 250 euro per schooljaar.



De voorscholen prijzen de extra bijdrage, maar geven aan dat die niet volstaat. De scholierenvergoeding wordt namelijk niet in geld uitbetaald, maar in vouchers, bijvoorbeeld voor de sportclub of zwemles.



Bovendien vinden veel minima het ingewikkeld om die aan te vragen, of ze weten er niet van. "De stap is vaak te groot," zegt Sandriman. Meerdere voorscholen bieden ouders aan te helpen, ook als ze hun kind al hebben uitgeschreven. "Maar de echte oplossing moet uit Den Haag komen," zegt raadslid Erik Flentge (SP).