Ouders en docenten ongerust over nieuwe koers Hyperion

Groot, grijs en geel torent het nieuwe gebouw van het Hyperion Lyceum boven de zandvlakte van Overhoeks in Noord uit. Na zeven jaar heeft de populaire school eindelijk een eigen gebouw. Het bivakkeren bij andere scholen, en later in tijdelijke units, is voorbij.



De school, die in 2015 in VPRO Tegenlicht als lichtend voorbeeld van vernieuwend onderwijs werd geportretteerd, is volwassen.



Je zou kunnen zeggen dat het alleen maar goed nieuws is wat de klok slaat over deze school voor vwo+ en gymnasium, maar met de oplevering van het pand vertrekken meer dan twintig docenten.



Lesfilosofie

Ook zijn ouders en leerlingen bezorgd over een nieuwe koers en is het slagingspercentage voor een school voor deze doelgroep niet erg hoog. Met 83 procent vorig jaar en 89 procent dit jaar zit het Hyperion onder het landelijke gemiddelde van 91 procent op vergelijkbare bollebozenscholen.



Met de opening van het nieuwe pand voert de school een nieuw onderwijssysteem in. Dat is gebaseerd op een lesfilosofie van meer autonomie voor leerlingen, waarbij scholieren zelf bepalen of ze uitleg volgen of zelfstandig werken; ze kunnen er autonoom plannen en gepersonaliseerd leren. Het is een voortzetting van wat zeven jaar geleden is ingezet, zeggen sommigen. Anderen noemen het een onderwijsstelsel waar ze niet achter staan.



Een kwart stapt op

Ouders en leerlingen maken zich zorgen over de vertrekkende docenten. Een leraar maakte een lijstje van zijn afzwaaiende collega's, een kwart van het lesgevende personeel. De schoolleiding voelde zich gedwongen erop te reageren.



"Het is geen verrassend hoog aantal," vindt rector Elly Loman, die een brief met die strekking aan ouders schreef. "In de drie jaar sinds ik er zit, gingen altijd rond de 18 à 20 mensen weg." Inmiddels zijn alle vacatures vervuld. Schoolleiders van andere scholen vinden zo'n hoog aantal vertrekkers wel reden tot zorg.



Hoewel sommige docenten vertrekken na een tijdelijk contract, bijvoorbeeld als vervanger ­tijdens een zwangerschapsverlof, zijn er ook docenten die zich niet meer kunnen vinden in de koers van de school. In deze groep zit ook een aantal pioniers.