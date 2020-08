Ouders doodgeschoten Seewald zamelen geld in voor ‘gerechtigheid’

Poster gemaakt voor de inzamelingsactie voor Samuel Seewald. Beeld Screenshot campagneposter

Het geld wordt verzameld via Paypal. Al meer dan honderd mensen hebben sinds woensdagmiddag gedoneerd. Met het geld willen Justine Angelika Seewald Krieger en Kai Baker ook andere slachtoffers van politiegeweld helpen.

Hoewel het niet expliciet in de verklaring staat, lijkt het erop dat de ouders van Seewald een zaak willen aanspannen tegen de Amsterdamse politie. Hun zoon werd vorige week in verwarde toestand en in bezit van een groot mes doodgeschoten door de politie.

Seewald hield het mes bij zijn eigen keel en reageerde niet op aanwijzingen van de politie, maar in de verklaring wijzen ouders erop dat hij geen agenten of derden aanviel. Na een poging hem te overmeesteren ontstond er een worsteling, waarbij de politie Seewald dodelijk trof. Het incident vond plaats in de Honselersdijkstraat in Nieuw-West. Er zijn beelden van gemaakt, die zijn gedeeld via sociale media.

Gespierde Duitser

Seewald had een account met 170.000 volgers op Instagram. De gespierde Duitser deelde via het platform tips over onder meer fitness-oefeningen en gezond eten.

De ouders van Seewald verwijten de politie op grond van de beelden het buitenproportioneel gebruik van geweld. De politie was door de ouders al ingelicht over de afwijkende geestestoestand en het normaliter niet-agressieve karakter van Seewald, stellen ze. Seewald was in Amsterdam om z’n 23-ste verjaardag met vrienden te vieren, maar leek op grond van berichtenverkeer verward, psychotisch en soms hulpzoekend.

Niet allen de ouders, ook crisispsychiater Elnathan Prinsen plaatste vraagtekens bij de handelwijze van de Amsterdamse politie. Hij stelt onder meer dat de politie niet de-escalerend ingereep, terwijl dat wel gewenst was. Mogelijk was Seewald onder invloed van drugs, aldus Prinsen, zijn ouders betwijfelen dat ten zeerste.

‘Geen cowboys’

Korpschef Frank Paauw nam het op voor de agenten. “Amsterdamse agenten zijn geen cowboys,” zei hij onder meer. Ook stelde hij dat een stroomstootwapen een verschil tussen leven en dood had kunnen maken, maar politie beschikt niet over dat wapen.

Mocht het tot een rechtsgang komen, dan is dat niet de eerste zaak waarbij de Amsterdamse politie zich moet verantwoorden voor het doodschieten van iemand met verward gedrag. Op 7 september 2016 werd de Amsterdammer Cyprian Broekhuis doodgeschoten in Amsterdam Oost, toen hulpverleners en de politie hem kwamen ophalen voor transport naar de psychiatrische kliniek. De agenten werden vrijgesproken, omdat ze handelden uit noodweer. Van die zaak waren geen beelden.