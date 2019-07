Ouders die om schoolloting naar rechtbank stapten krijgen ongelijk

Het Barlaeus Gymnasium. Beeld ANP Kippa

De Rechtbank Amsterdam vindt niet dat het lotingssysteem voor een plek op de middelbare scholen, faalt. Dit blijkt uit de uitspraak die donderdag is gedaan.

De zaak was aangespannen door een groep ouders van kinderen die wel zijn geplaatst, maar niet op hun favoriete middelbare school. Zij vonden het onaanvaardbaar dat OSVO, de vereniging van schoolbesturen, na afloop van de loting zeven uitgelote leerlingen handmatig had geplaatst op hun school van voorkeur.

De ouders vinden dit onterecht: hun kinderen stonden ook op de wachtlijst voor hun favoriete scholen, maar zijn op deze manier gepasseerd door de zeven leerlingen, die een veel slechter lotnummer hadden.

In Amsterdam moeten leerlingen in groep acht loten voor een plek op de middelbare school. Als ze naar het vwo willen, geven ze een top-twaalf van scholen op. Vervolgens bepaalt een loting of ze op hun nummer één terechtkomen.

Amsterdam garandeert een plek op een school in de top-12.

Dit jaar bleven na de loting 109 leerlingen over, die toch geen plek hadden op één van de opgegeven scholen. OSVO heeft scholen vervolgens opgedragen de klassen te vergroten. Ook na deze uitbreiding bleven nog zeven leerlingen over.

Die zijn, buiten het lotingssysteem om, handmatig geplaatst op hun favoriete school.

De ouders eisten bij de rechter dat hun kinderen ook geplaatst zouden worden op hun nummer één, omdat ze een beter lotnummer hadden dan het zevental, maar toch slechter af zijn.

De rechter begrijpt hun teleurstelling, maar vindt het ook terecht dat de zeven leerlingen handmatig zijn geplaatst, omdat OSVO een plaatsingsgarantie had gegeven. De regels zijn gewoon gevolgd. OSVO moet wel inzage geven in de lotnummers en reservelijsten.