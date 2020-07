Ouders die naar de rechter stapten om schoolkeuze van hun kind krijgen ongelijk

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Amsterdamse rechtbank erkent dat het onderwijsaanbod in Amsterdam structureel niet aansluit op de vraag. Het is volgens de voorzieningsrechter echter geen juridisch probleem, maar een maatschappelijk en politiek probleem.

Het kort geding werd aangespannen door ouders die wilden afdwingen dat het Osvo, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen, hun kinderen alsnog op een school binnen hun top 5 zou plaatsen.

Hoewel er op de middelbare scholen in Amsterdam ongeveer 3000 plekken meer zijn (dan dat er leerlingen zijn), is er elk jaar onvrede over de Centrale Loting & Matching. Dit is sinds 2015 het vierde jaar op rij dat ouders in de rechtszaal hun gelijk proberen te halen. Volgens hen sluit het onderwijsaanbod niet aan op de vraag en zijn kinderen daar de dupe van.

Bodemprocedure

Dit jaar werd ruim 80 procent van de 7672 leerlingen die dit jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs ingeloot op een school van zijn of haar eerste voorkeur. Een kleine 97 procent mag naar een school binnen zijn of haar top vijf. En 277 leerlingen zijn ingeloot op een school die buiten hun top vijf valt.

De ouders van de 45 leerlingen die maandag in de rechtbank stonden, zagen een rechtszaak als hun laatste redmiddel, maar dat bleek tevergeefs.

De Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) overlegt met de ouders en advocaat Esther Sprenkeling de vervolgstappen, inclusief een bodemprocedure.