Ouders die meisje in vuilcontainer stopten verdacht van moord op hun eerdere baby

Het Openbaar Ministerie bevestigt de nieuwe verdenking. “Beiden worden verdacht van poging tot moord in vereniging op een baby,” aldus een woordvoerder. “Daarnaast worden ze verdacht van een voltooide moord op een baby, eerder in de tijd.”

Op 21 februari 2021 meende een buurtbewoonster tijdens het weggooien van enkele vuilniszakken gehuil van een jong kind in een vuilcontainer aan de Meernhof in Holendrecht te horen. Ze belde de politie, die vervolgens de brandweer alarmeerde. Nadat brandweerlieden verschillende vuilniszakken uit de container hadden gehaald, hoorden ook zij het gehuil.

De brandweer wist uiteindelijk een dichtgeknoopte gele Jumbo-boodschappentas naar boven te halen waarin enige beweging was te zien. De schok was groot toen ze de tas openscheurden en een pasgeboren baby, een meisje, tevoorschijn kwam. Het kindje was ijskoud en werd direct door een van de brandweermannen tegen zich aangedrukt om haar op te warmen. Een ambulance bracht de baby naar Amsterdam UMC.

De impact van de vondst op de brandweermannen was zo groot dat diezelfde avond nog een team van maatschappelijk werkers werd ingeschakeld om hen op te vangen.

Paniek en stress

Drie dagen na de vondst werden de 17-jarige ouders aangehouden. Ze werden na twee dagen op vrije voeten gesteld, hun voorlopige hechtenis was onder voorwaarden geschorst.

Gerald Roethof, de advocaat van de vader van het kindje, vertelde daarna bij televisieprogramma Op1 dat de ouders dachten dat hun dochter overleden was. “Het toonde volgens de verklaringen van beiden geen teken van leven meer,” aldus Roethof destijds. “En in die paniek, angst, stress is een verkeerde beslissing genomen.”

De vondst van de baby leidde destijds tot grote ophef in zowel de buurt in Holendrecht als de rest van Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema sprak tijdens een gemeenteraadsvergadering in maart 2021 van een ‘bijzonder meisje’ dat ‘twee keer geboren werd’. Ze wenste het meisje ‘een leven vol liefde’ toe.

Gedicht

Op 1 juni dat jaar verscheen de dichtbundel ’t Liefste Kind als ode aan de baby, met bijdragen van onder anderen Abdelkader Benali, Hagar Peeters en Sasja Janssen. Een van de initiatiefnemers, Pieter Stroop van Renen, dichtte: ‘Heden is je leven/daadwerkelijk begonnen/De stad heeft uit een Jumbo-tas/ ‘t liefste kind gewonnen’.

Zowel advocaat Roethof als de advocaat van de moeder wil niet reageren op vragen over de beschuldiging van de moord op een tweede baby. Omdat beide ouders minderjarig waren toen de feiten waarvan ze verdacht worden plaatsvonden, zal hun strafzaak achter gesloten deuren plaatsvinden. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor september dit jaar.

