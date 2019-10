Ouders beschuldigen juf basisschool Zaandam van lijfstraffen

Een juf van basisschool in Zaandam is op non-actief gesteld, omdat ze kinderen fysiek en emotioneel zou hebben mishandeld. De interim-directeur: ‘Dat er iets is gebeurd dat niet door de beugel kan, is zeker, maar ik kan me niet voorstellen dat er lijfstraffen zijn uitgedeeld.’

Het schoolbestuur, Zaan Primair, heeft een extern bureau ingehuurd om onderzoek te doen naar de situatie op basisschool De Voorzaan in Zaandam. Op donderdag 19 september beklaagden ouders zich op de school over de wrede manier van lesgeven die de juf van groep 3c erop nahield.

Kinderen zouden zijn geslagen met een stok, moesten van de grond eten, werden gekleineerd door hun eigen juf en als ze niet luisterden, moesten ze met hun knieën op de grond zitten. Tien ouders van de klas met circa 30 leerlingen hebben een klacht ingediend. Die klachten worden onderzocht door een externe onderzoekscommissie; de resultaten worden in november verwacht.

Een paar dagen nadat de klachten bekend werden, heeft de directeur zich voor onbepaalde tijd ziek gemeld. Ruud Janssen (67) trad 23 september aan als interim-directeur op de school met 283 leerlingen.

Heftige aantijgingen

Janssen wil benadrukken dat de juf niet op non-actief is gesteld om disciplinaire redenen, maar om de rust te bewaren tot het onderzoek is afgerond.

“Dat er iets is gebeurd dat niet door de beugel kan, is zeker. Maar ik kan me niet voorstellen dat er lijfstraffen zijn uitgedeeld. Dat lijkt me niet waar,” zegt de ad-interim. Waar die heftige aantijgingen vandaan komen? “Dat wordt onderzocht.”

Volgens de interim-directeur heeft geen van de collega’s eerdere signalen opgevangen van dat er iets aan de hand was met de juf van klas 3c. “Althans, niet waarvan ik op de hoogte ben. Ik ben er nu om de rust te bewaren en om ervoor te zorgen dat de school tussen alle tumult goed blijft draaien. Dat ging tot aan de herfstvakantie goed.”

Dinsdagochtend vergadert het schoolbestuur en de directie over de situatie op de school. Daarna komt De Voorzaan met een officiële verklaring, aldus Janssen.