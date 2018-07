Ouderenvervoerder opnieuw beboet om lange wachttijden

Dat meldt Sharon Dijkstra, wethouder Verkeer en Vervoer, woensdag in een brief aan de gemeenteraad. De punctualiteitscijfers waren ook de afgelopen maanden niet in orde.



In mei kreeg RMC ook al een boete opgelegd, omdat gebruikers vaak te lang moesten wachten op de busjes en het aan de telefoon krijgen van een medewerker.



De norm van het aantal ritten dat per maand op tijd moet rijden is gemiddeld 93 procent. Daar bleef de vervoerder onder, schrijft de wethouder nu. 'Er is geen verbetering geweest ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Deze cijfers bevestigen dus helaas het beeld dat de dienstverlening ondermaats is op dit moment.'



Stevig gesprek

De wethouder heeft met de RMC-directie 'een stevig gesprek gevoerd' over hoe de problemen op te lossen. Een van de maatregelen die het vervoerdbedrijf zal treffen is het vergoeden van de gemaakte onkosten van klanten, wanneer een bestelde rit meer dan 30 minuten vertraging heeft. Ook biedt RMC dan een extra gratis taxirit aan.



De reden dat mensen vaak zo lang moeten wachten is volgens de wethouder een tekort aan gekwalificeerde chauffeurs. Daardoor wordt niet altijd voldoende vooruit gekeken en is het bedrijf niet berekend op drukke dagen. Ook nam het aantal ritten per maand fors toe.