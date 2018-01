Ouderenpartij Diemen hoeft naam niet aan te passen

De Raad van State deed uitspraak en stelde de PvdO in het ongelijk. Volgens de Raad van State onderscheidt de naam Ouderenpartij zich genoeg van Partij van de Ouderen.



De oorsprong van het geschil gaat terug naar 23 december vorig jaar. In de raadsvergadering van die dag namen de zittende raadsleden van de PvdO in Diemen afstand van de partij en zijn zelfstandig verder gegaan onder de naam Ouderenpartij. Met die naam willen ze aangeven dat ze in Diemen een eigen en onafhankelijke partij voor ouderen hebben.



Peter Prins, lijsttrekker van Ouderenpartij Diemen, kijkt met goede moed vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. "We kunnen nu optimaal verder gaan met ouderen een stem te geven in de gemeentepolitiek. Mocht de Amsterdamse PvdO alsnog een kandidatenlijst in Diemen indienen, dan weet iedereen dat dit geen Diemense partij is. We hebben in Diemen een -bijna natuurlijke- weerstand tegen Amsterdammers die in Diemen de dienst willen uitmaken."