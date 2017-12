Ouderen dupe van babbeltruc 'loodgieter' in Buitenveldert

In de meeste gevallen kwam de dader binnen met een smoes over een waterlekkage in de betreffende woning of bij de buren, om uiteindelijk met pinpassen, geld of sieraden te vertrekken.



Meerdere slachtoffers lijken de dupe te zijn geworden van dezelfde man. Bij een melding zegt hij voor een loodgietersbedrijf te werken, maar hij draagt geen bedrijfskleding van dat bedrijf.



Kort geschoren

Hij is ongeveer 35 jaar oud, heeft een normaal postuur en is redelijk lang, tussen de 1.80 en 1.90 meter. Hij heeft kort geschoren, krullend haar, draagt donkere kleding en spreekt goed Nederlands.



De politie waarschuwt ouderen op Facebook voor deze praktijken en is op zoek naar meer informatie over de daders. Het belangrijkste advies is om nooit zomaar de deur open te doen en vreemden niet binnen te laten.