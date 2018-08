Ouderen doorstaan hittegolven goed

Dit jaar waren er twee landelijke hittegolven: van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. In die periodes overleden gemiddeld 300 mensen minder dan in vergelijkbare hittegolven in 2006.



80-plussers

Vergeleken met twaalf jaar geleden gingen er dus aanzienlijk minder ouderen dood, constateert Marjolein Jaarsma, econoom bij het CBS. "In 2006 stierven er per week gemiddeld zo'n 400 mensen meer dan gemiddeld. Het zijn vooral de ouderen met een wat zwakkere gezondheid voor wie de hitte gauw te veel kan worden. De hoge sterfte zien we vooral terug bij de 80-plussers. Er stierven dus meer mensen dan in een normale zomer, maar voorgaande hittegolven waren dodelijker."



Een verklaring voor de afname is er nog niet. Er is mogelijk meer bewustwording van wat te doen bij een hittegolf. Daarnaast was er dit voorjaar een lange koudeperiode met griep, waarin veel zwakkere ouderen zijn overleden. Het blijft lastig een oorzakelijk verband vast te stellen tussen hitte en sterfte, aldus een woordvoerder van het RIVM, dat aan de basis stond van het Nationaal Hitteplan.



Lees terug: dit was de hittegolf van 2018