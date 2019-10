Ouder echtpaar werd overvallen in woning: ‘Ze trokken trouwring van mijn vinger’

Herman (l) en Cees Bletz in hun huis aan de Schellingwouderdijk. Beeld Ernst Coppejans

Het huis aan de dijk biedt uitzicht op het water en de bootjes. Een romantisch tafereel. Maar het echtpaar Bletz weet niet beter. Het stel woont al bijna veertig jaar op deze plek, waar de sociale controle groot is en een overval niet snel te verwachten is. Toch gebeurt het, op een snikhete zomerdag in juli 2018.

Cees (91) heeft die avond de balkondeur van zijn slaapkamer op de eerste etage op het haakje ­gezet om een beetje frisse lucht binnen te laten. Dat wordt rond half vier ’s nachts opgemerkt door vier mannen die op de dijk rondscharrelen. Twee van hen klimmen via een pijp naar boven.

Cees, die net uit de badkamer komt, wordt vastgegrepen en hardhandig op bed ­gesmeten. Zijn hoofd bloedt hevig en zijn arm raakt deels ontveld. Het bloed zit op de muur. “Ze riepen: dit is een overval!” zegt Cees.

Gouden horloge

Herman (79) die in de kamer ernaast slaapt, denkt aanvankelijk dat het geschreeuw van Cees een nachtmerrie is. Cees heeft als twaalf­jarige jongen in een jappenkamp gezeten. “Maar toen hij bleef schreeuwen, ging ik er ­natuurlijk op af. Ze grepen mij ook vast en gooiden me op bed. Een van de jongens had een sprei over Cees’ gezicht gegooid. Het leek wel of hij hem wilde smoren.”

Via de voordeur komen er nog twee overvallers binnen. Het echtpaar wordt vastgebonden met tape en de telefoonkabel die uit de muur wordt getrokken. “Ze schreeuwden: ‘Waar is je iPad? Waar is je mobiele telefoon? Waar is de brandkast?’ Maar die hebben we allemaal niet. Ze ­zagen mijn trouwring met drie briljanten en trokken die van mijn vinger.”

Terwijl de overvallers op zoek gaan naar bankpassen, cash en juwelen houden de mannen zich doodstil in de slaapkamer. “We sidderden van angst. We waren bang dat ze ons zouden ­attaqueren.”

Alle kasten worden overhoopgehaald. “Op mijn slaapkamer staat een kabinetje met mooie manchetknopen, armbanden en horloges die ik in de loop der tijd van Cees heb gekregen,” zegt Herman, die al zestig jaar een relatie met Cees heeft.

Cees: “Ze hebben ook het gouden horloge uit Soerabaja van ma’tje meegenomen. Een horloge aan een gouden ketting uit de Charleston­periode. Mijn moeder kreeg dat van haar vader toen ze na haar studie in Nederland terugkeerde naar Indië in 1918. Dat horloge was mij lief.”

Bloemstukken en taarten

Nadat de overvallers met bankpassen en sieraden zijn vertrokken, belt Herman 112 met de ­telefoon op de eerste verdieping. “De straat stond kort daarop vol met politieauto’s en een ambulance. Toen de agenten binnenkwamen, begon ik zo te huilen,” zegt hij.

De volgende morgen is de overval het gesprek van de dag. “Het hele dorp stond op zijn kop. Er werden de schitterendste bloemstukken, fruitmanden, taarten en broodjes binnengebracht. Soms door wildvreemden die ons altijd over de dijk zagen lopen.”

Er wordt in de buurt geld ingezameld voor ventilatoren omdat het stel in die hete zomerdagen geen ramen of deuren meer open durft te zetten. “We kregen zelfs bezoek van burgemeester Halsema. Ze omhelsde ons en gaf dikke zoenen. Toen ze hoorde dat wij de balkondeur niet meer open durfden te zetten, gaf ze ons namens de gemeente een balkondeur met klapraam. Die heeft de timmerman uit het dorp voor ons gemaakt.”

Het gaat inmiddels beter met het stel, al komt de overval soms weer even terug. “Met dit verhaal willen we graag de politieagenten, rechercheurs en ambulancebroeders bedanken voor hun enorme betrokkenheid. De politie kwam vaak langs. Ze bieden je daarmee veiligheid en laten zien dat je er niet alleen voor staat. Dat helpt enorm. Dat wil ik wel even gezegd hebben na soms negatieve berichten over de politie en aanvallen op ambulancepersoneel.”

De politie heeft inmiddels een zestienjarige jongen kunnen aanhouden, nadat zijn foto, ­afkomstig van bewakingsbeelden van een geldautomaat, in april van dit jaar was verspreid in tv-programma’s Opsporing Verzocht en ­Bureau 020. De jongen had kort na de overval met de ­gestolen pinpas en de verkregen code geld ­gepind bij de automaat op het Waterlandplein. Zijn rechtszaak dient op 23 oktober.