Ouder echtpaar vastgebonden in woning in Noord

De balkondeur van het echtpaar stond open op de eerste verdieping. Vermoedelijk zijn de mannen via de regenpijp naar binnen gekomen.



Eén van de bewoners sliep in de ruimte waar de balkondeur open stond. Door zijn geschreeuw werd ook zijn partner in de kamer ernaast wakker. Beide mannen werden vervolgens gewelddadig vastgebonden met tape. Daarbij raakte één van hen gewond aan zijn arm.



De daders gingen er uiteindelijk vandoor met een pinpas, inclusief de bijhorende code, en sieraden. Onder andere twee antieke horloges en een gouden schakelketting werden meegenomen.



Groene scooter

Volgens een getuige renden de mannen weg richting het Sportpark. Ook reed een scooter weg in dezelfde richting. Later is een scooter aangetroffen aan de Schellingwouderdijk. Vermoedelijk zijn de daders op twee scooters aangekomen, maar hebben ze er één achtergelaten. Het lijkt erop dat deze scooter niet wilde starten. Het gaat om een groene Vespelini La Souris.



Ongeveer tien minuten na de overval, rond 04.30 uur, werd er met de gestolen pas gepind op het Waterlandplein. De pinner droeg een hoody, grijze handschoenen en sportschoenen van Nike. Opsporing Verzocht toonde daar dinsdagavond de beelden van.



Getuigen

De politie roept getuigen op zich te melden. Volgens de slachtoffers van de overval gaat het vermoedelijk om vrij jonge mannen, rond de 20 jaar oud. Ze hebben een donkere huidskleur en spraken volgens de slachtoffers met een licht Surinaams accent.



Drie van hen waren tussen 1.60 en 1.70 meter lang. De vierde man was iets langer en slanker. Hij droeg een bril met een zwart montuur en ronde glazen. Ze droegen alle vier donkerkleurige kleding en één van hen had een bivakmuts op.