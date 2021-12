Oudejaarsvuur Floradorp gaat weer niet door: ‘Mijn hart breekt’

Het oudejaarsvuur in Floradorp is een feestelijke traditie waar de halve wijk op afkomt. Beeld Dingena Mol/Hollandse Hoogte

Woensdag, op de ochtend na de laatste persconferentie, kreeg Patrick van Bronswijk van de stichting Flora4Life het nieuws te horen: de gemeente Amsterdam verleent geen vergunning voor het oudejaarsvuur in Floradorp.

Het is het tweede jaar op rij dat het oudejaarsvuur niet doorgaat. Extra wrang is dat daarmee de viering van het 70-jarig bestaan van de traditie ook in het water valt. “Mijn hart breekt. Ik heb er echt wakker van gelegen,” zegt Bronswijk.

De voorbereidingen waren in volle gang: “We hadden voor het halve dorp oliebollen besteld, leveranciers gebeld voor het hout en we waren in contact met de EHBO, brandwacht, noem maar op. Voor voorbereidingen voor het vuur en de decembermaand heb ik het afgelopen jaar ommenabij de honderd vergaderingen gehad.”

Traditie

Het oudejaarsvuur is een traditie waar de halve wijk op afkomt, zegt Van Bronswijk. Mensen verzamelen zich met afgedankte kerstbomen of ander hout, waarvan een grote stapel wordt gemaakt die in de fik gaat. Mensen nemen eten mee en er is muziek. “Het vuur brandt in het hart van de Floradorper, maar ook de concurrenten van vroeger uit Oostzaan en het Blauwe Zand komen eropaf. Zelfs mensen uit Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg zijn er soms bij.”

De gemeente Amsterdam bevestigt dat er ‘gezien de landelijke coronaregels’ geen vergunning is afgegeven. “Dat vinden we hartstikke jammer. We hopen dat het volgend jaar wel door kan gaan,” aldus een woordvoerder van stadsdeel Noord.

Toen het vuur vorig jaar was afgelast, stonden er toch een viertal vuurtonnen in het dorp tijdens de jaarwisseling. “Toen is er hier en daar wel een plankje van een tuinhekje gepakt,” zegt Van Bronswijk. “Op 1 januari hebben we dat met alle buren rechtgezet. Dat was het enige smetje op een verder geslaagde oplossing voor het ontbreken van de brandstapel.” Hoe dat dit jaar gaat, moeten ‘ze lekker zelf weten’. “Als ze het maar veilig doen. Ik ben uitgewerkt.”