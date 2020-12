Oudejaarsavond in Amsterdam verloopt vooralsnog rustig

Het aftelmoment voor kinderen in de Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

Het enige officiële vuurwerk dat tot nu toe in de stad werd afgestoken is elektrisch: in de Johan Cruijff Arena is een lichtshow van start gegaan. Om 18.30 uur vond daar een aftelmoment plaats voor kinderen, om 22.30 uur gaat de volwassen variant van de Countdown Show van start. Om 23.50 uur speelt het nationale aftelmoment zich af in het stadion.

Ook in de rest van Nederland lijkt het er 's avonds rustig aan toe te gaan, op een aantal plaatsen na. Zo bekogelden jongeren in Volendam aan het begin van de avond agenten met vuurwerk. De situatie was niet ernstig genoeg om de Mobiele Eenheid in te zetten, later op de avond keerde de rust weer. De gemeente Edam-Volendam roept ouders op om hun kinderen binnen te houden en vraagt haar inwoners ‘normaal te doen’.

In Den Bosch lopen zo’n vijftig jongeren rond die voor overlast zorgen en agenten bekogelen met vuurwerk, meldt omroep Brabant. De relschoppers staken bovendien een auto in de brand en zorgden voor meerdere opstootjes. De politie en de ME zouden ‘groots’ zijn uitgerukt in de stad.