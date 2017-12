Oudejaarsavond: brandweer is druk, politie meldt weinig incidenten

Een brandweerwoordvoerder meldt dat zijn collega's het in de hele stad 'behoorlijk druk' hebben. Hij noemt uitgebrande auto's en containers, maar ook een flinke brand in een slaapkamer aan de Aalbersestraat in Nieuw-West. Hier waren kinderen met sterretjes aan het spelen. "Dat ging niet helemaal goed," aldus de woordvoerder. In het huis brandde een slaapkamer uit, en de rest van het huis heeft te kampen met rookschade. Er raakte echter niemand gewond.



Een politiewoordvoerder stelt dat het wat betreft misdrijven en andere incidenten meevalt. "Er zijn geen noemenswaardige incidenten," aldus de woordvoerder. "Al is het wel druk in de stad." Hij noemt het slechte weer als reden voor de rust.



Maandagochtend komt de gemeente met een vergelijking van de situatie in de stad tijdens deze jaarwisseling en voorgaande jaarwisselingen.