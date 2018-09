Oude stukken niet in dossier-Milica van Doorn

Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald in een tussentijdse zitting tegen de 48-jarige A.



Zijn advocaat had om het oude materiaal gevraagd, op zoek naar aanwijzingen die in een andere richting wijzen dan die van A.



Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich tegen verzoek. "Het gaat om 25 jaar onderzoeksmateriaal," aldus de officier van justitie, die erop wees dat de advocaat van A. de oude stukken kan bestuderen op het politiebureau. "Het meeste is niet relevant."



Dna

De rechtbank wees ook een verzoek van de advocaat af voor nog een extra onderzoek naar het cruciale dna-spoor in de zaak.



A. kwam vorig jaar als verdachte in beeld na een dna-verwantschapsonderzoek, waaraan een familielid had meegewerkt.



In juni kregen A. en zijn raadsman toestemming voor een tegenonderzoek naar het spermaspoor, omdat het eerder onderzoek daarnaar mogelijk niet betrouwbaar zou zijn. De rechtbank wil de uitkomsten van dit onderzoek afwachten.



'Klootzak'

Milica van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met messteken om het leven gebracht.



A. heeft na zijn arrestatie vorig jaar december onder meer verklaard dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen dat 'klootzak' tegen hem zou hebben geroepen. Hij heeft niet willen ophelderen hoe zijn biologische sporen in het slachtoffer zijn terechtgekomen.



Op zeker moment is A. gestopt met verklaren en heeft hij consequent gezwegen. Op rechtszittingen verschijnt hij tot dusver niet. In november vindt de inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.



