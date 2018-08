Oude Kerk stelt plaatsing rood raam uit

De rechter gaf stichting De Oude Kerk vrijdag groen licht in een kort geding dat was aangespannen door de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). De VVAB maakte bezwaar tegen het plaatsen van een rood kerkraam omdat kerkgangers en omwonenden erdoor zouden worden gehinderd.



Dof en grijs

"Drie keer per week zijn er nog diensten in het oudste gebouw van Amsterdam," zegt Rogier Noyon, voorzitter van de VVAB. "De sfeer in de kerk hoort dof en grijs te zijn, niet rood."



Ja, de vereniging is teleurgesteld, erkent Noyon. "Dit is gesol met een monument, maar dat we dit kort ­geding hebben verloren, betekent niet dat de Oude Kerk nu permanent een rood raam mag krijgen."