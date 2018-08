Oude Kerk mag gotisch raam rood maken

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) wilde voorkomen dat de kerk het glas-in-lood zou vervangen voor een vier meter hoog rood glaswerk.



De Oude Kerk kleurt al sinds 25 mei rood van binnen. Als onderdeel van de tentoonstelling van de Italiaanse kunstenaar ­Giorgio Andreotta Calò is er rood folie voor alle ramen gespannen. Daarmee zou de Italiaan willen reflecteren op de Beeldenstorm en de kentering van religieus denken.



Controverse

Volgens de Rogier Noyon, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), waren omwonenden en kerkgangers niet te spreken over de sfeer van de kerk. Toch was er begrip voor de situatie. "Je kunt er van vinden wat je wil, kunst is er om controverse op te roepen. Dat begrijpen we. Daarom hebben we ons er niet in gemengd."



Toen echter bleek dat het nog intacte glas-in-lood permanent zou worden vervangen trok de VVAB aan de bel. Voor Stichting de Oude Kerk staat een subsidie op het spel die zij hebben ontvangen vanuit Italië voor de tentoonstelling van de kunstenaar. Daarvoor zou zijn afgesproken dat er een permanent aandenken in de vorm van een rood raam wordt geplaatst in de kerk middenin het Wallengebied.



Beschermd gebouw

Noyon: "Maar het verandert de hele aanblik van de Kerk, die hoort dof en grijs te zijn, niet rood. En ook kerkgangers hebben er last van; er wordt nog drie keer per week een dienst gehouden. En daarbij: het oudste gebouw van Amsterdam is al sinds 1970 een rijksmonument. Het is een beschermd gebouw en daar vallen ook de ramen onder."



De rechter gaf de VVAB echter geen gelijk. Op 27 augustus wordt begonnen met het plaatsen van de ramen zodat het precies op de laatste dag van de expositie, op 23 september, onthuld kan worden.