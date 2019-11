Oude dieselauto’s over een jaar de stad uit, subsidie voor sloop

Beeld ANP XTRA

De eerder aangekondigde milieuzone voor oude dieselauto’s gaat in november 2020 in. Dat heeft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) maandagochtend bekend gemaakt. Of het nou personenauto’s zijn of bestelwagens, diesels van voor 2005 krijgen vanaf dan een bekeuring als ze het gebied binnen de ring binnenrijden.

Als doekje voor het bloeden kunnen Amsterdamse eigenaren vanaf januari subsidie aanvragen als ze hun oude diesel laten slopen. Die slooppremie is minstens 500 euro. Wie de sloopsubsidie voor april aanvraagt, kan zelfs rekenen op 750 euro.

Actieplan

Houders van een stadspas met een groene stip kunnen daar bovenop nog 1250 euro subsidie krijgen voor de aanschaf van een schonere auto of elektrische brom- of snorfiets. Voor de subsidieregeling trekt het stadsbestuur in totaal 4 miljoen euro uit.

Het is de eerste stap van het Actieplan Schone Lucht dat Dijksma eerder dit jaar lanceerde. Daarvoor worden de eisen aan auto’s die de stad in mogen steeds een beetje opgeschroefd. Einddoel is om in 2030 alleen nog uitstootvrij verkeer toe te staan in Amsterdam. Dan zijn dus ook benzineauto’s niet meer welkom.

Grotere milieuzones

Onderdeel van de plannen is ook dat de bestaande milieuzones volgend jaar in één klap een stuk groter worden. Vanaf november volgend jaar is de Ring-A10 de nieuwe grens. Nu zijn hele stukken stad nog uitgezonderd, waardoor oude vrachtauto’s, taxi’s en bestelwagens wel toegelaten worden tot Amsterdam-Noord en sommige oude industrieterreinen.

Vanaf november 2020 is dus ook Amsterdam-Noord verboden terrein voor oude vrachtwagens en bestelauto’s. Dat geldt ook voor voormalige industrieterreinen als de RAI, De Schinkel, Houthavens, Amstel Business Park en het Cruquiusweggebied.

Voor oude bestelauto’s worden de regels iets strenger dan eerder dit jaar aangekondigd. Vanaf volgend jaar mogen ook bestelauto’s op diesel de milieuzone niet meer in als ze 15 jaar of ouder zijn. Tot dusver was de stad verboden terrein voor bestelauto’s van voor het jaar 2000 en die eis zou per 2025 worden aangescherpt.

Gunstiger effect

De milieuzone voor oude diesels die Amsterdam volgend jaar invoert heeft daardoor een gunstiger effect op de luchtkwaliteit dan gedacht. Het gevolg is volgens Dijksma dat bewoners van de Weesperstraat per jaar 44 sigaretten minder meeroken. Eerder dit jaar stond het effect nog gelijk aan 33 sigaretten minder.

Landelijk zijn wel uitzonderingen gemaakt voor gehandicaptenvoertuigen, oldtimers en kampeerwagens. De gemeente onderzoekt nog of extra ontheffingen nodig zijn.