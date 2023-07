Oude bruggen en straten minder ingrijpend aangepakt in Amsterdam, kosten herstelproject vallen lager uit

De kosten voor de werkzaamheden aan het Oranje Loper-project, de aanpak van alle straten en bruggen tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en het Mercatorplein, zijn opnieuw bijgesteld, opvallend genoeg naar beneden. Dat betekent wel dat zeven van de negen bruggen vooralsnog niet worden vernieuwd.

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst is er sprake van voortschrijdend inzicht en kunnen de bruggen nog ten minste dertig jaar mee als er ‘levensduur verlengende maatregelen’ worden genomen. Dan zouden zeven bruggen niet volledig vervangen te hoeven worden.

Het Oranje Loper-project krijgt inmiddels de contouren van een hoofdpijndossier. De aanpak van alle straten en bruggen tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en het Mercatorplein was in december 2021 nog begroot op iets meer dan 250 miljoen euro, maar bleek halverwege 2022 door inflatie en prijsstijgingen van bouwmaterialen veel duurder uit te pakken: 330 tot 360 miljoen euro.

Houten palen

Inmiddels heeft de gemeente samen met kennisinstellingen als de TU Delft en Deltares steeds meer kennis opgedaan over de staat van de jarenlang verwaarloosde bruggen en kades in Amsterdam, schrijft de wethouder aan de gemeenteraad. ‘Houten palen van bruggen van onder meer de Vijzelstraat zijn proefbelast op locatie en vervolgens in Delft verder onderzocht.’

Dat leidde volgens Van der Horst in het najaar van vorig jaar tot het inzicht dat een deel van de in totaal negen bruggen op de Oranje Loper met allerlei maatregelen nog wel langer mee zou kunnen. Van de bruggen op het traject blijkt dat alleen de brug over de Lijnbaansgracht definitief moet worden afgeschreven: de constructie is te slecht.

Da Costagracht

De vernieuwing van de brug over de Da Costagracht, die al in 2022 was gestart, zal gewoon worden afgerond. De zeven overige bruggen, die over de Admiralengracht, de Bilderdijkgracht, de Singelgracht, de Prinsengracht, de Herengracht en het Singel, worden aanmerkelijk minder ingrijpend aangepakt.

Volgens Van der Horst betekent het terugschroeven van de aanpak dat de kosten weer omlaag kunnen: volgens haar is het nieuwe financieel kader 250 miljoen euro. Het is niet duidelijk in hoeverre het stadsbestuur de problemen met de bruggen simpelweg voor zich uitschuift: de levensverlengende maatregelen van ten minste dertig jaar houden onvermijdelijk in dat de bruggen in de toekomst wel rigoureus moeten worden vernieuwd.

Rozengracht

Uit de brief van Van der Horst wordt ook niet duidelijk wat er overblijft van de ambitieuze plannen voor een herinrichting van de Rozengracht, die onderdeel uitmaakt van het traject. Ze schrijft aan de gemeenteraad dat er ‘geen volledige herinrichting’ zal plaatsvinden van straten als daar geen technische noodzaak voor is.

De Rozengracht zou namelijk stevig onder handen worden genomen: de straat is tot op de draad versleten en voelt al jaren onveilig voor fietsers en voetgangers. De wethouder stelt dat verbeteringen ‘gericht op meer ruimte voor voetgangers, fietsers, ov en groen’ nog wel doorgaan.

Verder uitstel

Ook de planning van de werkzaamheden moet eraan geloven: het werk start nu pas in de tweede helft van 2024. Dat was oorspronkelijk september 2023. Dat betekent niet dat er op minder hinder gerekend hoeft te worden: onder meer de tramsporen op de kruising Marnixstraat/Rozengracht en op de De Clercqstraat moeten eerder al worden vervangen.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.