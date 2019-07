Oud-Zuid: ‘Geen verkoop corporatiewoningen’

Ymere verkoopt dit jaar zo’n acht woningen in de Olympiabuurt. “Alle sociale huurwoningen verdwijnen uit Oud-Zuid,” zegt Rik den Braber, voorzitter van Huurders Belang Zuid. “Dat moet stoppen.”

Zo’n dertig mensen hebben zich vrijdagmiddag verzameld op de Marathonweg om de corporatie aan te klagen. In deze straat verkocht Ymere onlangs twee woningen. De groep heeft spandoeken opgehangen, staat met protestbordjes in de handen en zingt een strijdlied. Daarbij krijgen ze begeleiding van twee heren die de accordeon bespelen. ‘Ymere stop de leegverkoop,’ zingt de groep meerdere malen.

“We willen dat het hier gemengd blijft,” zegt Els Timmerman, voorzitter van bewonerscommissie Olympia. Ze woont hier zelf al een kleine dertig jaar. “We zien dat het een gespleten en onpersoonlijke buurt wordt. Er komen alleen maar mensen met geld bij, terwijl het voor jongeren onmogelijk is hier een woning te krijgen.”

Zo’n tien jaar geleden waren er nog 550 woningen van Ymere in de Olympiabuurt. Dit zijn er nu nog 230. Gestaag wil de woningcorporatie dit aantal de komende jaren terugbrengen tot 76.

Volgens de woordvoerder van Ymere, Coen Springelkamp, is dat nodig om de kosten te dekken die de corporatie maakt. “We moeten bijbouwen, verduurzamen, renoveren en zorgen dat er betaalbaar gehuurd kan worden. Om dat te kunnen financieren, is het noodzakelijk om af en toe sociale huurwoningen te verkopen. De inkomsten van de huur die wij ontvangen zijn ontoereikend.”

Marktwaarde

Woningen die Ymere in Oud-Zuid verkoopt, leveren meer geld op dan in andere stadsdelen. Wel worden ze gewoon ‘tegen de marktwaarde’ verkocht. Springelkamp: “De woningen die we hier verkopen, leveren veel geld op. Zo hoeven we elders minder woningen te verkopen en is de verkoop van het aantal woningen de afgelopen jaren afgenomen.”

De protesten zijn niet alleen tegen Ymere gericht, benadrukken meerdere sprekers. “We pakken nu Ymere aan, maar eigenlijk doen alle woningcorporaties hieraan mee,” vertelt Braber. “Het moet gewoon stoppen. We gaan door tot we een beleid krijgen in Amsterdam waar geen woningen meer verkocht worden.”

Timmerman sluit zich daarbij aan. “Het maakt niet uit hoe het gebeurt, als we maar een wijk krijgen die weer diverser wordt.”