Oud-wethouders: brug tussen Centrum en Noord verder weg dan ooit

Een brug over het IJ vanaf Java-eiland naar Noord is van de baan. Beeld ANP

Als Amsterdam kiest voor een brug vanaf het Azartplein naar Noord, zal die onbetaalbaar zijn, concluderen oud-wethouders Pieter Litjens en Eric van der Burg, die tussen 2014 en 2018 de drijvende krachten waren achter de Javabrug.

Ze erkennen dat er inschattingsfouten zijn gemaakt bij de planvorming rond de Javabrug, maar hebben de huidige optie toen ook bestudeerd. “De brug vanaf het Azartplein ligt ook te ver weg om de druk op de ponten weg te nemen,” zegt Litjens.

Litjens en Van der Burg reageren zaterdag in een terugblik in Het Parool op het schrappen van de, door hen gewenste, brug vanaf het Javaplein richting de Meeuwenlaan.

Amsterdam wilde deze brug, maar Rijkswaterstaat gaf na lange onderhandelingen geen toestemming. Om de impasse te doorbreken werd vorig jaar een gezamenlijke onderzoekscommissie ingesteld.

Die adviseert nu om te kijken naar verbindingen naar Noord vanaf het Azartplein, en aan de westkant vanaf het Stenen Hoofd of de Haparandadam in de Houthavens. Het Stenen Hoofd is al langer in beeld als tweede locatie voor een brug, maar het Azartplein is controversieel. Een brug of tunnel op deze plek betekent dat het bouwwerk drie keer zo lang wordt als de Javabrug. Ook adviseert de onderzoekscommissie van stedenbouwkundige Alexander d’Hooghe om de brug geschikt te maken voor trams of bussen, in tegenstelling tot de fietsbrug die Amsterdam voor ogen had. Met alle financiële gevolgen van dien.

Bruggen en kades

“Het zal heel lastig worden, want deze brug is veel langer, dus veel duurder,” zegt Van der Burg. “Terwijl de financiële tegenslagen voor Amsterdam alleen maar toenemen, kijk maar naar de problemen bij afvalbedrijf AEB of het achterstallig onderhoud van bruggen en kades.”

Bijkomend nadeel van het voorstel is de ligging. Bas Kok, lobbyist van het eerste uur, vindt een verbinding vanaf het Azartplein geen alternatief voor de Javabrug: te lang, van niets naar nergens en dus onaantrekkelijk voor voetgangers en fietsers.

D’Hooghe zei deze week bij een presentatie van zijn plannen aan bewoners, dat zijn plannen momenteel worden doorgerekend. Hierbij wordt ook gekeken of Amsterdammers inderdaad gebruik gaan maken van de nieuwe verbinding. Als de uitkomsten tegenvallen, zijn de plannen ‘onderuit gehaald’, zei hij. Maar hij gelooft dat de berekeningen, waarbij ook wordt gekeken naar de stad van de toekomst, zijn hypothese zullen valideren.

Ook is het de verwachting dat Amsterdam om co-financiering zal vragen bij Rijkswaterstaat en de Vervoersregio.