Oud-wethouder Vliegenthart nieuwe directeur Nibud

Vliegenthart (39) was van 2014 tot juni dit jaar wethouder sociale zaken en armoedebeleid in Amsterdam, namens de SP. Zijn partij vormde een college met VVD en D66. Hij keerde niet terug in het nieuwe college; SP ging na de verkiezingsnederlaag terug van twee naar één wethouder en die post ging naar lijsttrekker Laurens Ivens.



Met zijn nieuwe baan bij het Nibud verlaat Vliegenthart de politiek. "Ik ben bijna veertig, een mooi moment om iets anders te doen," zegt hij.



Nibud zit zonder directeur na het vertrek van Gerjoke Wilmink naar Alzheimer Nederland.



Voorlichting

Zijn nieuwe functie sluit volgens Vliegenthart aan op zijn wethouderschap. "Ik ga verder met mijn strijd tegen schulden en voor financiële zelfredzaamheid. Ik ben blij dat ik mij hiermee in een andere rol bezig kan houden."



Nibud is een kennisinstituut dat tevens voorlichting geeft over financiële zaken, zoals schuldverlichting, pensioenen, zakgeld en educatie.



Van het vorige college gingen Laurens Ivens, Udo Kock en Simone Kukenheim verder als wethouder. Kajsa Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken, Eric van der Burg keerde terug als raadslid en Pieter Litjens is lid van de Adviesraad van Rijkswaterstaat. Van Abdeluheb Choho is geen nieuwe functie bekend.