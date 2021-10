Oud-wethouder en ‘communist tot in de kist’ Roel Walraven overleden

Roel Walraven tijdens een actie tegen de verkoop van sociale huurwoningen (2017). Beeld Het Parool

Vijf jaar geleden kraakte hij nog een huis. Nou ja, de toen 86-jarige Walraven was aanwezig bij een kraakactie in de Borgerstraat toen een gemeentewoning in handen van de grootkapitaal dreigde te vallen. “Hij stond tot de dag van zijn dood pal voor de strijd,” zegt zijn zoon Harm Walraven.

Net na de Tweede Wereldoorlog schreef de in 1930 in de Indische buurt geboren Walraven zich in bij de ANVJ, een aan de Communistische Partij Nederland (CPN) gelieerde jeugdbeweging. Het was een voor de hand liggende keuze. De Walravens waren van huis uit activistisch. In de oorlog waren zijn ouders actief in het communistisch verzet.

Als voorzitter van de jeugdbeweging kwam hij in 1966 als lijstduwer op de kieslijst van de CPN voor de Amsterdams gemeenteraad. Dacht hij. Tot hij huiskrant De Waarheid opensloeg, zijn naam op plek zes terugvond en prompt verkozen werd. Dat jaar trad de als machinebankwerker opgeleide Walraven ook toe tot het dagelijks bestuur van de landelijke CPN.

Triomf

De georganiseerde politiek was wennen. CPN kende een strakke kadaverdiscipline en ook de rest van gemeenteraad en college liepen - twee jaar voor de studentenrevoltes van 1968 - nog langs ouderwets elitaire lijnen. Bovendien was de onderlinge competitie fel met aan de rechterzijde van het progressieve spectrum de sociaaldemocraten van de PvdA en ter linkerzijde de provo’s.

In 1982 werd Walraven als CPN-wethouder onder meer verantwoordelijk voor sport en personeelszaken. “Dat vond ik in zekere zin wel een triomf,” zei hij daarover tegen Ons Amsterdam. “Een communist die 30.000 ambtenaren bestuurde,” Hij maakte zich hard voor een gemeentelijk voorkeursbeleid om vrouwen en immigranten aan te nemen.

Maar ook stond hij als ‘coördinerend wethouder’ pal voor de komst van de Olympische Spelen naar Amsterdam waartegen in de stad breed verzet ontstond, onder meer vanuit zijn eigen kring. Hij reisde daarvoor af en aan naar het buitenland. “Hij is nog voor de promotie naar Los Angeles geweest,” zegt zijn zoon, “met Anton Geesink en Ed van Thijn. Kwamen ze er in de VS achter dat er een communist aan tafel zat. Dat was daar toen heel bijzonder.” Amsterdam werd kansloos gepasseerd door alle andere kandidaten.

Rehabilitatie van stakers

In 1986 verliet hij de actieve politiek. “Voor hem was politiek geen carrière, geen baan. hij deed het uit idealisme. Hij heeft het nooit als baan gezien, hij wilde de maatschappij verbeteren. Zijn wethouderssalaris ging naar de CPN, die gaf hem een onkostenvergoeding.”

“We hebben wel eens een belastinginspecteur over de vloer gehad; die geloofde niet dat we van dat inkomen konden leven. We hebben slechte tijden gekend, maar dat heeft hij nooit aan ons laten merken. Maar ik had geen vader die vaak thuis was. Hij was vaak bezig met de strijd.”

Volgens zijn zoon was hij nog het meest trots op de rehabilitatie van gemeentestakers. Om een grote staking te breken van gemeentewerkers, die streden om beter sociale omstandigheden, ontsloeg de gemeente in 1955 60 leiders en strafte de rest met demotie en door loon in te houden. Hun communistische sympathieën vormden hartje Koude Oorlog een extra stimulans voor die ingreep. Als wethouder regelde Walraven dertig jaar later, met Jan Schaeffer, verlate genoegdoening

Walraven kon zich volgens zijn zoon goed verdedigen tegen kritiek op het communisme, ook toen de wreedheden van het Stalinisme duidelijk werden, na het onderdrukken van de Hongaarse Opstand, het neerslaan van de Praagse lente, de inval in Afghanistan of de onderdrukking van dissidenten en vrijheidsbewegingen.

Geen slaaf van Moskou

Over de genocide onder Stalin sprak hij vergoelijkend. “Je moet dat in historisch perspectief zien,” zei hij daarover in Ons Amsterdam. “De Sovjetunie was het eerste land waar arbeiders en boeren aan de macht kwamen. Het werd voortdurend in zijn bestaan bedreigd.”

Maar ‘slaaf van Moskou’, was hij volgens zijn zoon zeker niet. “Binnen de CPN luisterde een deel aanvankelijk strikt naar de Sovjet Unie. Mijn vader niet. Het was de Communistische Partij Néderland, zei hij. Niet van Moskou.”

“Je had van die starre communisten in de partij die altijd doodserieus over de strijd spraken. Mijn vader was keihard in politieke zaken, maar je kon ook met hem lachen. De dokter schreef hem op een gegeven moment staalpillen voor. Die had hij niet nodig, grapte hij, want hij behoorde al jaren tot het gestaalde kader. Het was een leuke vader. Iemand die plezier had. Maar nooit ten koste van de strijd.”

De genadeklap voor het Nederlands communisme viel begin jaren negentig samen met de val van de muur. CPN werd, met de progressieven van PSP en PPR, GroenLinks. Walraven noemde zich sindsdien een communist zonder partij.

Volkstuinders

“Hij is altijd communist gebleven, tot de dood,” zegt zijn zoon. “Maar hij is geen lid van GroenLinks geworden en wilde zich niet aansluiten bij de opvolger van de CPN. Dat de partij uiteen viel, heeft hem wel pijn gedaan. Dat mensen waarmee hij had gewerkt zich van de CPN afkeerden, voelde als verraad. Maar later ging hij dat relativeren.”

Actief bleef hij altijd, zie de kraakactie op hoge leeftijd. Ook was Walraven betrokken bij de oprichting van het onafhankelijke bewonersplatform van Oud West. “En hij had een zwak voor de sport en volkstuinders. Een half jaar gelden was er nog ergens een opstand bij een volkstuintje in west. Daar heeft hij ook ingesproken. om twaalf uur ‘s nachts.”

Hij was te jong voor het verzet in de Tweede Wereldoorlog, maar nam het later wel voor verzetsstrijder op als die vanwege hun communistische sympathieën gemarginaliseerd werden., zoals Dirk van Nimwegen.

Eind november vorig jaar nog maakte hij zich boos over een herdenkingskrant voor Hannie Schaft, waarin volgens hem de gevaren van toenmalig en hedendaags fascisme onderbelicht bleven en onvoldoende afstand werd genomen van ‘Wilders en Baudet die op het ogenblik duidelijk hun racistische standpunten verkondigen.’

Walraven stond mede aan de wieg van het Verzetsmuseum in Amsterdam. “Vrijdag nog is een portret van hem aan het Verzetsmuseum overhandigd. Hij heeft de dag daarvoor nog met veel moeite een toespraak gedicteerd die daar is voorgelezen. Retescherp. Beginnend met ‘Kameraden’. Hij is echt in het harnas gestorven. Op z’n rouwkaart komt: communist tot in de kist, dat hebben we zo met hem afgesproken.”