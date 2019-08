Oud-verzetsman Harry Cohen (99) overleden

Harry en Sieny Cohen in juni vorig jaar. Beeld Daniel Cohen

Cohen overleed een half jaar na zijn vrouw Sieny Cohen-Kattenburg, die ook actief was in het verzet. Het echtpaar was 75 jaar getrouwd. Dat heeft uitgeverij Amphora Books gemeld.

Harry Cohen (2 februari 1920) werd geboren in Utrecht. Tijdens de oorlog werkte hij als fietskoerier voor de Joodse Raad. Hij ontmoette Sieny die hielp met het wegsmokkelen van joodse kinderen die op het punt stonden te worden gedeporteerd. In 1943 trouwden ze en moesten meteen onderduiken: Harry’s broers en hun gezinnen waren al opgepakt.

Na de oorlog emigreerden ze naar de Verenigde Staten en daarna naar Mexico. In 1975 keerde het echtpaar terug naar Nederland. Vorig najaar verscheen een dubbelbiografie over het stel, geschreven door Esther Shaya. Het boek heet Harry & Sieny, met als ondertitel: Overleven in verzet en liefde. Volgens de uitgeverij was Cohen een ‘humorvolle, creatieve man en groot fan van Sparta’.