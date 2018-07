Oud-Telegraafgebouw wordt uitvalsbasis Guerrilla Games

Het Telegraafcomplex tussen Kalverstraat en Nieuwezijds wordt momenteel rigoureus verbouwd door eigenaar Kroonenberg Groep, die het in 2016 voor naar verluidt 52 miljoen euro kocht van Kas Bank.



Guerrilla gaat vanaf begin volgend jaar de vijf kantoorverdiepingen, in totaal 7300 vierkante meter, huren. "Ik zoek al drie, vier jaar naar groeiruimte," zegt topman Hermen Hulst, "maar dat is in Amsterdam nauwelijks nog te vinden. Dit wordt de uitvalsbasis voor Guerrilla. We gaan het helemaal naar onze hand zetten. Ik hoef me zeker de komende tien jaar geen zorgen meer te maken over onze huisvesting. Het idee is dat we hier nooit meer uitgaan."



Woensdagavond werd het nog kale complex voorgesteld aan de 250 medewerkers van Guerrilla Games en vertegenwoordigers van eigenaar Sony.



Kranten en games

"Ik zag vorig jaar dat Kroonenberg met dit gebouw bezig was en heb ze benaderd. Mijn angst was altijd dat we de stad zouden uit moeten. Maar Amsterdam is onderdeel van onze identiteit. Hier zijn we ontstaan en hebben we altijd gezeten. Dit gebouw past helemaal in onze ambitie het beste gamebedrijf ter wereld te zijn."



"Bovendien spreekt het idee dat hier ooit kranten gemaakt werden en straks games me ook erg aan. Het blijft zo een industrieel gebouw."