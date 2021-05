Oud-studenten EuroCollege eisen studiegeld terug: ‘Je voelt je belazerd’

Deze leerlingen van EuroCollege zijn niet de oud-studenten uit het verhaal Beeld Dingena Mol

Een groep van elf oud-studenten eist een bedrag van ruim 586.000 euro van de particuliere opleider, die naast Amsterdam-West (bij Sloterdijk), vestigingen heeft in Groningen, Rotterdam en Utrecht. Ze willen hun betaalde studiegeld terug. Daarnaast eisen ze dat de school ze uitschrijft. Iets wat na herhaaldelijk verzoek nog niet gebeurd zou zijn.

Het EuroCollege, met opleidingen als international business en hospitality & event management, zou niet doen wat het belooft. Bij aanvang zouden toezeggingen zijn gedaan over versneld afstuderen, onderwijs in kleine klassen en intensieve begeleiding. Daarmee onderscheidde de hbo-opleiding zich van reguliere opleidingen.

Dat was iets waarvoor de studenten bereid waren flink te betalen, zegt hun advocaat Rolf Bindels van Honoré Advocaten. Ruim 50.000 euro voor drie jaar. “Maar het was alsof ze een first-classticket betaalden, zonder de service ervoor terug te krijgen. Eenmaal binnen zijn de studenten aan hun lot overgelaten. Dan ben je als school nalatig geweest.”

Dyslexie

De advocaat noemt een student met dyslexie, die koos voor het EuroCollege vanwege de intensieve begeleiding die ze daar zou krijgen. “Daarvan was alleen geen sprake. Ook niet nadat ze meerdere keren aan de bel trok. Er vielen juist steeds meer lessen en docenten uit, waardoor bijvoorbeeld toetsen niet voorbereid konden worden. Dan wordt afstuderen binnen de periode die ervoor staat uitgesloten.”

Ook het versneld afstuderen is iets waar de studenten over vallen. Ze zouden door de opleiding in de waan zijn gelaten dat tachtig procent binnen drie jaar slaagt. Bindels verwijst naar een onderzoek vorig jaar door platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en de Groene Amsterdammer. In gesprekken met dertig (oud-)studenten, ouders en oud-medewerkers kwam naar voren dat dit slagingspercentage niet zou kloppen. ‘Als tien procent de scriptie binnen de tijd haalt, is het veel,’ zei de voormalig vestigingsdirecteur Willem Herselman.

Het EuroCollege, dat na Rotterdam in Amsterdam in 2016 opende als het ‘Harvard aan de Amstel’, herkent zich niet in de kritiek van de studenten. “Dit begint het niveau van een soap te krijgen,” zegt bedrijfsjurist en woordvoerder Ashvin Gonesh.

Wat hier volgens hem speelt is een ‘hooglopend juridisch conflict’ tussen de school en Herselman, die uiteindelijk in 2020 vertrok, zelf een school begon, het particuliere International Business & Hospitality Studies in Amsterdam, en een aantal studenten meenam. Hij zou achter de juridische stappen zitten om het EuroCollege een slechte naam te bezorgen.

‘Je voelt je belazerd’

“Studenten meenemen naar een andere school?” zegt Herselman, “zo werkt het niet. Studenten zijn ontevreden en kiezen er dan zelf voor om een soortgelijke opleiding ergens anders te volgen. En als je ontevreden bent over iets, waarvoor je een hele hoge studieschuld bent aangegaan, maar je krijgt er niet genoeg voor terug, je voelt je belazerd, dan moet je zeggen dat je je geld terug wil. Dat heb ik ze ook geadviseerd.”

Volgens Gonesh valt de opleiding, wat de beschuldigingen van de studenten betreft, niks te verwijten. “Uit niets blijkt dat we niet geleverd hebben. Deze studenten stonden er allemaal heel goed voor. Van een achterstand was bij de studenten, die in jaar twee vertrokken, nog geen sprake.”

Maar volgens Bindels liepen de studenten niet allemaal nominaal. “En al was dat wel zo, dan doet dit niets af aan de onderliggende problematiek. Ze betaalden voor iets wat ze niet kregen, zoals persoonlijke begeleiding.”

Contract ontbinden

Gonesh zegt dat uitschrijven geen enkel probleem is. Maar de studenten wilden volgens hem het contract ontbinden en hun collegegeld terug, alsof er nooit een dienst geleverd was. En over dat laatste verschillen nu juist de meningen.

Advocaat Bindels laat weten dat inmiddels meer (oud-)studenten (en ouders), ook van andere vestigingen, zich hebben gemeld.